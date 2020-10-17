Остап МАРКЕВИЧ: «В Ужгороде всегда много борьбы и эмоций»

Наставник «Мариуполя» прокомментировал победу над «Минаем»

  • 17.10.2020 17:38
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Остап МАРКЕВИЧ: «В Ужгороде всегда много борьбы и эмоций»
© ФК Мариуполь

«Мариуполь» в рамках шестого тура УПЛ в Ужгороде переиграл «Минай» (1:0). Представляем вашему вниманию пресс-конференцию главного тренера азовцев Остапа Маркевича:

— Игра получилась сложной. В этом регионе всегда такие игры. Те люди, которые здесь родились и выросли, отличаются бойцовскими качествами. И в таком  духе они играют в футбол. Поэтому здесь всегда тяжело. Всегда много борьбы, много эмоций. Я рад, что мы победили и продемонстрировали хороший футбол.

— Вы третий раз играете с «Минаем» и одержали первую победу.
— Спасибо Богу… Повторюсь – здесь всегда тяжело играть. Плюс и погода сегодня была тоже сложной. Шел дождь. Поле было в хорошем состоянии, но дождь где-то мешал, когда игроки резко меняли направление своего движения. В этом было сложность для двух команд. Это футбол. Я рад, что мы победили такую мощную и организованную команду.

—  Сегодня «Мариуполь» очень мощно начал игру. Рассчитывали на быстрый гол?
— Мы рассчитывали на гол. А может и два. Главная задача в футболе – это забить гол. Конечно, быстрый гол заряжает команду уверенностью, добавляет организованности в структуре игры. Все хотят забивать первыми и не пропускать.

— Можете прокомментировать последний эпизод, который решил исход матча?
— Я могу сказать тоже, что и в Коваливке – я видел, что судья поставил пенальти. Видео я еще не смотрел и ничего добавить не могу.

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Источник — ФК Мариуполь

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