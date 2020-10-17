Шандор ВАРГА: «Моуриньо, Фергюсон и Капелло умоляли привезти Лобановского»

Известный агент Шандор Варга заявил, что лучшие тренеры Европы мечтали пообщаться с Валерием Лобановским:
«В свое время в Европе была заинтересованность Лобановским, это я помню. Меня все умоляли тогда, и Моуринью, и Капелло, и Фергюсон, чтобы я привез его поговорить с ними хоть один раз.
Они были удивлены тем, какой стиль игры он выстраивает, как выглядит его команда».
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Источник — Sport24
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Когда Лобановский умер, Моуринью как тренера и не знал ещё никто...вряд ли он мог кого то что там просить....
Лобановский умер в 2002,а Моуринью засветился только в 2003,когда выиграл кубок УЕФА,и через год когда выиграл Лигу чемпионов...
Вот Капелло и Фергюсон могу поверить....
Когда Лобановский умер, Моуринью как тренера и не знал ещё никто...вряд ли он мог кого то что там просить....
Лобановский умер в 2002,а Моуринью засветился только в 2003,когда выиграл кубок УЕФА,и через год когда выиграл Лигу чемпионов...
Вот Капелло и Фергюсон могу поверить....
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