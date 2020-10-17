Шандор ВАРГА: «Моуриньо, Фергюсон и Капелло умоляли привезти Лобановского»

Известный агент Шандор Варга заявил, что лучшие тренеры Европы мечтали пообщаться с Валерием Лобановским:

«В свое время в Европе была заинтересованность Лобановским, это я помню. Меня все умоляли тогда, и Моуринью, и Капелло, и Фергюсон, чтобы я привез его поговорить с ними хоть один раз.

Они были удивлены тем, какой стиль игры он выстраивает, как выглядит его команда».