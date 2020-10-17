Шандор ВАРГА: «Моуриньо, Фергюсон и Капелло умоляли привезти Лобановского»

Лучшие тренеры Европы интересовались взглядами Валерия Лобановского

  • 17.10.2020 14:53
  • 3268 просмотров
  • 4 комментария
Шандор ВАРГА: «Моуриньо, Фергюсон и Капелло умоляли привезти Лобановского»
© zbirna.com. Шандор Варга

Известный агент Шандор Варга заявил, что лучшие тренеры Европы мечтали пообщаться с Валерием Лобановским:

«В свое время в Европе была заинтересованность Лобановским, это я помню. Меня все умоляли тогда, и Моуринью, и Капелло, и Фергюсон, чтобы я привез его поговорить с ними хоть один раз.

Они были удивлены тем, какой стиль игры он выстраивает, как выглядит его команда».

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Источник — Sport24

(18 голосов)

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Комментарии
    PorastroitKiev
    online
      PorastroitKiev, 17.10.2020 16:00
    0
    Пиз...т как дышит...
    Когда Лобановский умер, Моуринью как тренера и не знал ещё никто...вряд ли он мог кого то что там просить....
    Лобановский умер в 2002,а Моуринью засветился только в 2003,когда выиграл кубок УЕФА,и через год когда выиграл Лигу чемпионов...
    Вот Капелло и Фергюсон могу поверить....
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 17.10.2020 15:38
    +1
    bullyUA, 17.10.2020 15:15
    Хорошему тренеру никакие легионеры не нужны. Доказано Лобановским.
    Но без легионеров добиваться ежегодных успехов на евроарене невозможно. Только разве что выстреливать раз в десятилетку.
    Ссылка
    Arthur Oliynyk
      Arthur Oliynyk, 17.10.2020 15:32
    +1
    💯%
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 17.10.2020 15:15
    +5
    Хорошему тренеру никакие легионеры не нужны. Доказано Лобановским.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 17.10.2020 15:15
    +5
    Хорошему тренеру никакие легионеры не нужны. Доказано Лобановским.
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 17.10.2020 15:38
    +1
    bullyUA, 17.10.2020 15:15
    Хорошему тренеру никакие легионеры не нужны. Доказано Лобановским.
    Но без легионеров добиваться ежегодных успехов на евроарене невозможно. Только разве что выстреливать раз в десятилетку.
    Ссылка
    Arthur Oliynyk
      Arthur Oliynyk, 17.10.2020 15:32
    +1
    💯%
    Ссылка
    PorastroitKiev
    online
      PorastroitKiev, 17.10.2020 16:00
    0
    Пиз...т как дышит...
    Когда Лобановский умер, Моуринью как тренера и не знал ещё никто...вряд ли он мог кого то что там просить....
    Лобановский умер в 2002,а Моуринью засветился только в 2003,когда выиграл кубок УЕФА,и через год когда выиграл Лигу чемпионов...
    Вот Капелло и Фергюсон могу поверить....
    Ссылка
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