Игорь КЛИМОВСКИЙ: «Ворскла бьется с первой до последней минуты»

Завтра, 18 октября «Олимпик» в шестом туре УПЛ сыграет с «Ворсклой». Главный тренер донецкого клуба Игорь Климовский охарактеризовал будущего соперника своей команды:

«Мы знаем, что команда 3 матча выиграла, дважды сыграла вничью, набрала 11 очков, находится на 2-м месте. Настраиваем, что будет тяжелый матч, много борьбы. Много верховой борьбы, потому что знаем об игре «Ворсклы» длинными передачами, прессингуют. На это и настраиваем.

Они с первой до последней минуты бьются, борются, играют, прессингуют – это у них самые сильные стороны. Коллектив, который принесет нам немало проблем, но будем готовы».