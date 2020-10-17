Игорь КЛИМОВСКИЙ: «Ворскла бьется с первой до последней минуты»

Наставник «Олимпика» - о следующем сопернике команды

  • 17.10.2020 14:27
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Игорь КЛИМОВСКИЙ: «Ворскла бьется с первой до последней минуты»
© ФК Олимпик Донецк. Игорь Климовский

Завтра, 18 октября «Олимпик» в шестом туре УПЛ сыграет с «Ворсклой». Главный тренер донецкого клуба Игорь Климовский охарактеризовал будущего соперника своей команды:

«Мы знаем, что команда 3 матча выиграла, дважды сыграла вничью, набрала 11 очков, находится на 2-м месте. Настраиваем, что будет тяжелый матч, много борьбы. Много верховой борьбы, потому что знаем об игре «Ворсклы» длинными передачами, прессингуют. На это и настраиваем.

Они с первой до последней минуты бьются, борются, играют, прессингуют – это у них самые сильные стороны. Коллектив, который принесет нам немало проблем, но будем готовы».

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Источник — ТК Футбол

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