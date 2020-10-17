Мирон МАРКЕВИЧ: «Украине нельзя было играть с Испанией по-другому»

Игра от обороны полностью себя оправдала, уверен специалист

  • 17.10.2020 13:47
  • 660 просмотров
  • 0 комментариев
Мирон МАРКЕВИЧ: «Украине нельзя было играть с Испанией по-другому»
© УАФ. Мирон Маркевич

Глава комитета национальных команд УАФ Мирон Маркевич поделился мнением о последних матчах сборной Украины в Лиге наций.

— Сборная Украины в ослабленном составе смогла показать зубы авторитетам?
— Она не только показала зубы, но и обыграла одну из сильнейших сборных мира Испанию. Достойно команда Андрея Шевченко выглядела и в матче с Германией. Ведь нужно учитывать и то, что сборная Украины была далеко не в оптимальном составе. Впрочем, те футболисты, которые вышли на поле, проявили себя с наилучшей стороны. Да, после товарищеского матча с Францией все в Украине были немного прибиты, но «сине-желтые» сумели выбраться.

— Можно ли сказать, что Андрей Шевченко пожертвовал матчем с французами ради подготовки к противостоянию с немцами и испанцами в Лиге наций?
— Не думаю. Просто вышло такое стечение обстоятельств. На подготовку к игре с Францией было меньше двух суток, а такого состава у Шевченко еще никогда не было. И попали мы на классную команду…

— Матч с немцами можно занести в актив сборной Украины?
— Второй тайм. У «сине-желтых» начал получаться выход в атаку. Чувствовалось, что команда оживает.

— Против испанцев наша сборная сыграла как в старые добрые времена…
— Игра от обороны себя полностью оправдала. По-другому было нельзя. В открытом футболе мы пока уступаем сборной Испании, и в этом нет ничего плохого, что при своих болельщиках пришлось, в основном, обороняться.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — zbirna.com

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности