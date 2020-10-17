Мирон МАРКЕВИЧ: «Украине нельзя было играть с Испанией по-другому»

Глава комитета национальных команд УАФ Мирон Маркевич поделился мнением о последних матчах сборной Украины в Лиге наций.

— Сборная Украины в ослабленном составе смогла показать зубы авторитетам?

— Она не только показала зубы, но и обыграла одну из сильнейших сборных мира Испанию. Достойно команда Андрея Шевченко выглядела и в матче с Германией. Ведь нужно учитывать и то, что сборная Украины была далеко не в оптимальном составе. Впрочем, те футболисты, которые вышли на поле, проявили себя с наилучшей стороны. Да, после товарищеского матча с Францией все в Украине были немного прибиты, но «сине-желтые» сумели выбраться.

— Можно ли сказать, что Андрей Шевченко пожертвовал матчем с французами ради подготовки к противостоянию с немцами и испанцами в Лиге наций?

— Не думаю. Просто вышло такое стечение обстоятельств. На подготовку к игре с Францией было меньше двух суток, а такого состава у Шевченко еще никогда не было. И попали мы на классную команду…

— Матч с немцами можно занести в актив сборной Украины?

— Второй тайм. У «сине-желтых» начал получаться выход в атаку. Чувствовалось, что команда оживает.

— Против испанцев наша сборная сыграла как в старые добрые времена…

— Игра от обороны себя полностью оправдала. По-другому было нельзя. В открытом футболе мы пока уступаем сборной Испании, и в этом нет ничего плохого, что при своих болельщиках пришлось, в основном, обороняться.