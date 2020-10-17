Геннадий ОРБУ: «Старт Шахтера в чемпионате связан с самоуверенностью»

50-летний экс-игрок сборной Украины Геннадий Орбу поделился ожиданиями от матча 6-го тура УПЛ «Шахтер» — «Львов».

«Очень тяжело предугадать, в каком составе «Шахтер» сыграет против «Львова», ведь в команде есть травмированные, а также произошла вспышка коронавируса. Хорошо, что уже постепенно возвращаются опытные игроки, хотя пока «Шахтер» будет обходиться без них. Тем не менее, несмотря на все проблемы, «горняки» не должны испытать проблем со «Львовом».

Мне кажется, неуверенный старт в чемпионате «Шахтера» связан с самоуверенностью футболистов. Очевидно, они думали, что так же по накатанной пойдет и новый чемпионат, но не получилось. Впрочем, верю, что дончане раскачиваются и еще наберут свои очки», — отметил Орбу.

Матч 6-го тура УПЛ «Шахтер» — «Львов» состоится в субботу, 17-го октября, в 17:00 по киевскому времени.