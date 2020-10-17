Геннадий ОРБУ: «Старт Шахтера в чемпионате связан с самоуверенностью»

Специалист считает, что «горняки» еще наберут свои очки

  • 17.10.2020 13:40
  • 338 просмотров
  • 5 комментариев
Геннадий ОРБУ: «Старт Шахтера в чемпионате связан с самоуверенностью»
© ФК Шахтер Донецк. Геннадий Орбу

50-летний экс-игрок сборной Украины Геннадий Орбу поделился ожиданиями от матча 6-го тура УПЛ «Шахтер» — «Львов».

«Очень тяжело предугадать, в каком составе «Шахтер» сыграет против «Львова», ведь в команде есть травмированные, а также произошла вспышка коронавируса. Хорошо, что уже постепенно возвращаются опытные игроки, хотя пока «Шахтер» будет обходиться без них. Тем не менее, несмотря на все проблемы, «горняки» не должны испытать проблем со «Львовом».

Мне кажется, неуверенный старт в чемпионате «Шахтера» связан с самоуверенностью футболистов. Очевидно, они думали, что так же по накатанной пойдет и новый чемпионат, но не получилось.  Впрочем, верю, что дончане раскачиваются и еще наберут свои очки», — отметил Орбу.

Матч 6-го тура УПЛ «Шахтер» — «Львов» состоится в субботу, 17-го октября, в 17:00 по киевскому времени.

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Источник — zbirna.com

(7 голосов)

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Комментарии
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 17.10.2020 14:49
    0
    mayakovskiy1, 17.10.2020 13:53
    Тут Орбу прав. Но реально сложно искать мотивацию после 4 чемпионств подряд и -23
    +
    Ссылка
    Newvlad
      Newvlad, 17.10.2020 14:38
    0
    Какая ещё самоуверенность? Разве не после полуфинала Лиги Европы Шахтер регулярно демонстрирует свой нынешний уровень? Ладно, была бы недооценка соперника в одном матче, а тут другое. Нет игры и все. Из князей в грязи. Ментальный провал.
    Ссылка
    nabo60
      nabo60, 17.10.2020 14:23
    0
    https://youtu.be/_02gF04gzi4 - Чемпионы
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 17.10.2020 13:53
    -1
    Тут Орбу прав. Но реально сложно искать мотивацию после 4 чемпионств подряд и -23
    Ссылка
    Alex323
    online
      Alex323, 17.10.2020 13:52
    +1
    Самовпевненість - це проблема Шахтаря.
    Можна сказати -це непрофесіоналізм.
    Ссылка
    Alex323
    online
      Alex323, 17.10.2020 13:52
    +1
    Самовпевненість - це проблема Шахтаря.
    Можна сказати -це непрофесіоналізм.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 17.10.2020 14:49
    0
    mayakovskiy1, 17.10.2020 13:53
    Тут Орбу прав. Но реально сложно искать мотивацию после 4 чемпионств подряд и -23
    +
    Ссылка
    Newvlad
      Newvlad, 17.10.2020 14:38
    0
    Какая ещё самоуверенность? Разве не после полуфинала Лиги Европы Шахтер регулярно демонстрирует свой нынешний уровень? Ладно, была бы недооценка соперника в одном матче, а тут другое. Нет игры и все. Из князей в грязи. Ментальный провал.
    Ссылка
    nabo60
      nabo60, 17.10.2020 14:23
    0
    https://youtu.be/_02gF04gzi4 - Чемпионы
    Ссылка
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