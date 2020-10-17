КАРИКАТУРА ДНЯ. Как Месси играл в Барселоне

Известный карикатурист Омар Момани сделал героем своей новой работы 33-летнего аргентинского нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.
«Карьера Месси в «Барселоне». Трофеи и достижения», — прокомментировал Омар свою работу.
Лионель провел первый официальный матч за «Барселону» в 2004-м году.
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