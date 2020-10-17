Юрий СЕМИН: «У Суркиса в Динамо все было под контролем»

Экс-наставник киевской команды рассказал о работе в Украине

  • 17.10.2020 12:39
  • 1039 просмотров
  • 1 комментарий
Юрий СЕМИН: «У Суркиса в Динамо все было под контролем»
© ФК Динамо Киев. Юрий Семин

Бывший главный тренер «Динамо» Юрий Семин поделился воспоминаниями о работе в киевском клубе.

«У Игоря Суркиса в «Динамо» все было под контролем. Кто сегодня в ночной клуб попал, завтра уже точно знает, что его вызовут: «Давай сюда, голубочек!». У него все было под контролем. Не так как в Москве, конечно. Чтобы взяли и загуляли.

Но одно дело загулять, когда что-то выиграл. Можно погулять день-два. Ничего страшного. А вот когда не выигрываешь и гуляешь постоянно, а твоя физическая форма становится все хуже и хуже, это уже проблема. А если выиграли матч, погулять — ничего страшного. Они молодые ребята», — отметил Семин в эфире канала «Сычев подкаст и Денис Казанский» на YouTube.

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Источник — Динамо Киев от Шурика

(6 голосов)

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Комментарии
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 17.10.2020 13:00
    0
    Очень рекомендую посмотреть Сычев подкаст с ним.
    Лучший тренер России, голова варит суперски.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 17.10.2020 13:00
    0
    Очень рекомендую посмотреть Сычев подкаст с ним.
    Лучший тренер России, голова варит суперски.
    Ссылка
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