Юрий СЕМИН: «У Суркиса в Динамо все было под контролем»

Бывший главный тренер «Динамо» Юрий Семин поделился воспоминаниями о работе в киевском клубе.
«У Игоря Суркиса в «Динамо» все было под контролем. Кто сегодня в ночной клуб попал, завтра уже точно знает, что его вызовут: «Давай сюда, голубочек!». У него все было под контролем. Не так как в Москве, конечно. Чтобы взяли и загуляли.
Но одно дело загулять, когда что-то выиграл. Можно погулять день-два. Ничего страшного. А вот когда не выигрываешь и гуляешь постоянно, а твоя физическая форма становится все хуже и хуже, это уже проблема. А если выиграли матч, погулять — ничего страшного. Они молодые ребята», — отметил Семин в эфире канала «Сычев подкаст и Денис Казанский» на YouTube.
Источник — Динамо Киев от Шурика
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