Геннадий ОРБУ: «У Динамо не будет проблем с Рухом»

Киевская команда постарается быстро решить все вопросы, считает специалист

  • 17.10.2020 11:44
  • 906 просмотров
  • 0 комментариев
Геннадий ОРБУ: «У Динамо не будет проблем с Рухом»
© Динамо Киев от Шурика. Геннадий Орбу

50-летний экс-игрок сборной Украины Геннадий Орбу поделился ожиданиями от матча «Рух» — «Динамо» в 6-м туре УПЛ.

«Мне кажется, у «Динамо» в игре с «Рухом» проблем возникнуть не должно, несмотря на то, что у киевлян было много сборников. Да, была большая нагрузка в сборной, но для футболистов всегда было лучше играть, чем тренироваться, поэтому проблем с кондициями у игроков «Динамо» возникнуть не должно. Уверен, что динамовцы в выездном матче постараются быстро решить все вопросы с «Рухом», а потом будут думать о «Ювентусе» и Лиге чемпионов», — отметил Орбу.

Матч «Рух» — «Динамо» состоится в субботу, 17-го октября, в 17:00.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — zbirna.com

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности