Геннадий ОРБУ: «У Динамо не будет проблем с Рухом»

50-летний экс-игрок сборной Украины Геннадий Орбу поделился ожиданиями от матча «Рух» — «Динамо» в 6-м туре УПЛ.

«Мне кажется, у «Динамо» в игре с «Рухом» проблем возникнуть не должно, несмотря на то, что у киевлян было много сборников. Да, была большая нагрузка в сборной, но для футболистов всегда было лучше играть, чем тренироваться, поэтому проблем с кондициями у игроков «Динамо» возникнуть не должно. Уверен, что динамовцы в выездном матче постараются быстро решить все вопросы с «Рухом», а потом будут думать о «Ювентусе» и Лиге чемпионов», — отметил Орбу.

Матч «Рух» — «Динамо» состоится в субботу, 17-го октября, в 17:00.