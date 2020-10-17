ФОТО. Шевченко поддержал Милан перед битвой с Интером

44-летний экс-форвард «Милана» Андрей Шевченко поддержал «россонери» перед поединком с «Интером» в 4-м туре Серии А.

«Безусловная страсть. Удачи», — написал Шевченко, комментируя свои фото с матчей против «Интера».

Шевченко выступал за «Милан» с 1999-го по 2006-й годы и с 2008-го по 2009-й годы.

Поединок «Интер» — «Милан» состоится в субботу, 17-го октября, в 19:00 по киевскому времени.