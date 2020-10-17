ФОТО. Шевченко поддержал Милан перед битвой с Интером

44-летний экс-форвард «Милана» Андрей Шевченко поддержал «россонери» перед поединком с «Интером» в 4-м туре Серии А.
«Безусловная страсть. Удачи», — написал Шевченко, комментируя свои фото с матчей против «Интера».
Шевченко выступал за «Милан» с 1999-го по 2006-й годы и с 2008-го по 2009-й годы.
Поединок «Интер» — «Милан» состоится в субботу, 17-го октября, в 19:00 по киевскому времени.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Instagram
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.