Гремио намерен арендовать у Бенфики экс-форварда Шахтера

Бразильский «Гремио» ведет переговоры с португальской «Бенфикой» об аренде 29-летнего форварда Факундо Феррейры, который в Украине известен по выступлениям в составе «Шахтера».
В настоящий момент клубы заканчивают переговорный процесс, а потому вскоре, вероятно, смогут объявить о трансфере.
В Бразилии трансферное окно открыто до 9 ноября, а потому «Гремио» успеет дозаявить Феррейру.
Напомним, последние полтора сезона Факундо Феррейра на правах аренды провел за «Эспаньол», но летом вернулся в «Бенфику», где на его услуги не рассчитывают.
Источник — A Bola
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.