Гремио намерен арендовать у Бенфики экс-форварда Шахтера

Факундо Феррейра может перебраться в чемпионат Бразилии

  • 17.10.2020 10:33
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Гремио намерен арендовать у Бенфики экс-форварда Шахтера
© Twitter. Факундо Феррейра

Бразильский «Гремио» ведет переговоры с португальской «Бенфикой» об аренде 29-летнего форварда Факундо Феррейры, который в Украине известен по выступлениям в составе «Шахтера».

В настоящий момент клубы заканчивают переговорный процесс, а потому вскоре, вероятно, смогут объявить о трансфере.

В Бразилии трансферное окно открыто до 9 ноября, а потому «Гремио» успеет дозаявить Феррейру.

Напомним, последние полтора сезона Факундо Феррейра на правах аренды провел за «Эспаньол», но летом вернулся в «Бенфику», где на его услуги не рассчитывают.

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Источник — A Bola

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Комментарии
    Sty. 1e
    online
      Sty. 1e, 17.10.2020 11:12
    0
    топ форвард
    Ссылка
    Sty. 1e
    online
      Sty. 1e, 17.10.2020 11:12
    0
    топ форвард
    Ссылка
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