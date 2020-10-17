Гремио намерен арендовать у Бенфики экс-форварда Шахтера

Бразильский «Гремио» ведет переговоры с португальской «Бенфикой» об аренде 29-летнего форварда Факундо Феррейры, который в Украине известен по выступлениям в составе «Шахтера».

В настоящий момент клубы заканчивают переговорный процесс, а потому вскоре, вероятно, смогут объявить о трансфере.

В Бразилии трансферное окно открыто до 9 ноября, а потому «Гремио» успеет дозаявить Феррейру.

Напомним, последние полтора сезона Факундо Феррейра на правах аренды провел за «Эспаньол», но летом вернулся в «Бенфику», где на его услуги не рассчитывают.