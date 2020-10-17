Дмитрий АЛЕНИЧЕВ: «Против Испании украинцы умирали на поле»

Специалист считает, что сборная Украины добилась выдающегося результата

  • 17.10.2020 09:58
  • 799 просмотров
  • 1 комментарий
Дмитрий АЛЕНИЧЕВ: «Против Испании украинцы умирали на поле»
© ФК Спартак Москва. Дмитрий Аленичев

47-летний экс-игрок «Ромы» и «Порту» Дмитрий Аленичев поделился мнением о победе сборной Украины над Испанией (1:0) в Лиге наций.

«Смотрел, например, как Украина испанцев обыграла — это же классно и для поклонников сборной, и для всего народа. Чем киевское «Динамо» и «Шахтер» мне симпатичны? У них сильный характер, по-спортивному злой, плюс мобильностью выделяются. Против Испании люди просто умирали на поле. И добились выдающегося результата. Это то, чего иногда не хватает сборной России. Ведь не сказать, что по именам украинская команда нас превосходит. Да, там есть звезды, неплохие футболисты — Малиновский, Ярмоленко, Зинченко, которые выступают на Западе. Но мы можем ответить Головиным, Миранчуком, Черышевым. И сейчас россияне стремятся на тот уровень, куда украинцы уже добрались — в Лигу А. Но если не попадем туда, пойдет волна критики от фанатов. Не хотелось бы этого допускать», — отметил Аленичев.

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Источник — Спорт-Экспресс

(3 голоса)

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Комментарии
    umnuy2
    online
      umnuy2, 17.10.2020 10:10
    +1
    всё корректно и по делу
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 17.10.2020 10:10
    +1
    всё корректно и по делу
    Ссылка
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