Голкипер Барселоны тер Штеген может восстановиться к матчу с Динамо

Голкипер «Барселоны» Марк Андре Тер Штеген пропустит Эль Класико, который состоится 24-го октября. Об этом рассказал тренер каталонцев Рональд Куман на пресс-конференции перед матчем с «Хетафе».

«Я не верю, что тер Штеген будет готов к следующей неделе, даты возвращения нет, и нам просто нужно следить за его курсом восстановления», - отметил Куман.

Немецкий голкипер вернулся к индивидуальным тренировкам на этой неделе. Предполагается, что игрок пропустит также матч Лиги чемпионов против «Ювентуса» 28 октября. Но к поединку против киевского «Динамо» 4 ноября тер Штеген уже может восстановиться.

Напомним, что в августе Марк-Андре тер Штеген перенес операцию на колене.