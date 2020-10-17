Голкипер Барселоны тер Штеген может восстановиться к матчу с Динамо

Марк-Андре тер Штеген восстанавливается после операции

  • 17.10.2020 05:58
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Голкипер Барселоны тер Штеген может восстановиться к матчу с Динамо
© as.com. Марк-Андре тер Штеген

Голкипер «Барселоны» Марк Андре Тер Штеген пропустит Эль Класико, который состоится 24-го октября. Об этом рассказал тренер каталонцев Рональд Куман на пресс-конференции перед матчем с «Хетафе».

«Я не верю, что тер Штеген будет готов к следующей неделе, даты возвращения нет, и нам просто нужно следить за его курсом восстановления», - отметил Куман.

Немецкий голкипер вернулся к индивидуальным тренировкам на этой неделе. Предполагается, что игрок пропустит также матч Лиги чемпионов против «Ювентуса» 28 октября. Но к поединку против киевского «Динамо» 4 ноября тер Штеген уже может восстановиться.

Напомним, что в августе Марк-Андре тер Штеген перенес операцию на колене.

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Источник — AS

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