Ференцварош Реброва одержал уверенную победу в чемпионате

На следующей неделе чемпион Венгрии стартует в групповом раунде Лиги чемпионов

  • 17.10.2020 03:21
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Ференцварош Реброва одержал уверенную победу в чемпионате
© ФК Ференцварош. Сергей Ребров

В поединке 7-го тура чемпионата Венгрии «Ференцварош», который возглавляет украинец Сергей Ребров, обыграл «Кишварду» со счетом 2:0. Оба гола «Ференцварош» забил во втором тайме.

В поединке приняли участие еще два украинца «Ференцвароша». Игорь Харатин вышел в стартовом составе и был заменен на 75-й минуте. Александр Зубков вышел на поле со скамейки запасных в концовке поединка.

На данный момент «Ференцварош» провел в национальном чемпионате 5 игр и возглавляет турнирную таблицу. Напомним, что команда Сергея Реброва станет соперником киевского «Динамо» в групповом раунде Лиги чемпионов.

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Источник — Sport.ua

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