Ференцварош Реброва одержал уверенную победу в чемпионате

В поединке 7-го тура чемпионата Венгрии «Ференцварош», который возглавляет украинец Сергей Ребров, обыграл «Кишварду» со счетом 2:0. Оба гола «Ференцварош» забил во втором тайме.

В поединке приняли участие еще два украинца «Ференцвароша». Игорь Харатин вышел в стартовом составе и был заменен на 75-й минуте. Александр Зубков вышел на поле со скамейки запасных в концовке поединка.

На данный момент «Ференцварош» провел в национальном чемпионате 5 игр и возглавляет турнирную таблицу. Напомним, что команда Сергея Реброва станет соперником киевского «Динамо» в групповом раунде Лиги чемпионов.