ATP Кельн. Стали известны все полуфиналисты

В четверг на хардовом турнире ATP-250 в Кельне были сыграны матчи 1/8 финала.
ATP Кельн. Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Александр Зверев [1] – Ллойд Харрис [Q] – 6:4, 3:6, 6:0
Дэннис Новак – Алехандро Давидович-Фокина – 3:6, 6:2, 3:6
Раду Албот – Феликс Оже-Альяссим [3] – 3:6, 0:6
Хуберт Хуркач [6] – Роберто Баутиста-Агут [2] – 6:7(4), 7:5, 0:6
Пары 1/2 финала
Александр Зверев [1] – Алехандро Давидович-Фокина
Феликс Оже-Альяссим [3] – Роберто Баутиста-Агут [2]
Источник — Sport.ua
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