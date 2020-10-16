Легенда Манчестер Сити Сабалета завершил карьеру

Аргентинец повесил бутсы на гвоздь в 35 лет

  • 16.10.2020 20:03
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Легенда Манчестер Сити Сабалета завершил карьеру
© twitter.com/pablo_zabaleta

Знаменитый аргентинский защитник Пабло Сабалета объявил о завершении карьеры в возрасте 35 лет.

Половину из своей 18-летней профессиональной карьеры Сабалета провел в «Манчестер Сити», цвета которого защищал с 2008 по 2017 годы. С командой он дважды становился чемпионом Англии.

Также защитник выступал за «Сан Лоренсо» (2002-2005 годы), «Эспаньол» (2005 – 2008) и «Вест Хэм» (2017-2020). С 2005 по 2016 годы Сабалета играл за сборную Аргентины, в составе которой провел 58 матчей.

С молодежной сборной Аргентины Сабалета становился чемпионом мира в 2005 году.

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Источник — Twitter

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