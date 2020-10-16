Острава. Завацкая узнала первую соперницу по квалификации

Сегодня состоялась жеребьевка квалификации хардового турнира в чешской Остраве, на которую заявилась Катарина Завацкая. В первом номере украинская теннисистка сыграет со вторым номером посева квалификации, Марией Боузковой из Чехии.
В случае победы во втором раунде украинка сыграет с победителем матча Беттани Маттек-Сандс – Дарья Касаткина.
В основной сетку турнира в Остраве выступят первая и вторая ракетки Украины – Элина Свитолина и Даяна Ястремская.
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Источник — Sport.ua
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