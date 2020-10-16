Лунин попал в заявку Реала вместе с сыном Каньисареса

21-летний украинский голкипер Андрей Лунин вошел в заявку мадридского «Реала» на матч 6-го тура чемпионата Испании против «Кадиса».

Поединок «Реал» — «Кадис» состоится в субботу, 17-го октября, в 19:30 по киевскому времени.

Также в заявку на матч попали 28-летний бельгийский вратарь Тибо Куртуа и 18-летний голкипер Лукас Каньисарес.

Лукас Каньисарес — сын легендарного 50-летнего испанского вратаря Сантьяго Каньисареса, который выступал за «Сельту», «Реал» и «Валенсию». Лукас — воспитанник мадридского «Реала».