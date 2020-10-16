Лунин попал в заявку Реала вместе с сыном Каньисареса

Украинский вратарь «Реала» сможет сыграть с «Кадисом»

  • 16.10.2020 19:12
  • 3548 просмотров
  • 4 комментария
Лунин попал в заявку Реала вместе с сыном Каньисареса
© Instagram. Андрей Лунин

21-летний украинский голкипер Андрей Лунин вошел в заявку мадридского «Реала» на матч 6-го тура чемпионата Испании против «Кадиса».

Поединок «Реал» — «Кадис» состоится в субботу, 17-го октября, в 19:30 по киевскому времени.

Также в заявку на матч попали 28-летний бельгийский вратарь Тибо Куртуа и 18-летний голкипер Лукас Каньисарес.

Лукас Каньисарес — сын легендарного 50-летнего испанского вратаря Сантьяго Каньисареса, который выступал за «Сельту», «Реал» и «Валенсию». Лукас — воспитанник мадридского «Реала».

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Источник — ФК Реал Мадрид

(12 голосов)

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Комментарии
    DIBUA
    online
      DIBUA, 16.10.2020 20:28
    0
    Навіть, Лунін буде тільки кубковим воротарем то це й так буде чудово для початку.
    Ссылка
    seregka1991
    online
      seregka1991, 16.10.2020 20:11
    0
    Лунин лучше 100%
    Дело времени, удачи Андрей!
    Ссылка
    Cherevik22
    online
      Cherevik22, 16.10.2020 19:32
    +2
    Куртуа в основі буде
    Ссылка
    romanchik.8403
    online
      romanchik.8403, 16.10.2020 19:18
    +3
    Значит носатый будет в основе...А Лунин на лавке... Жаль..Но ещё будет возможность
    Ссылка
    romanchik.8403
    online
      romanchik.8403, 16.10.2020 19:18
    +3
    Значит носатый будет в основе...А Лунин на лавке... Жаль..Но ещё будет возможность
    Ссылка
    Cherevik22
    online
      Cherevik22, 16.10.2020 19:32
    +2
    Куртуа в основі буде
    Ссылка
    DIBUA
    online
      DIBUA, 16.10.2020 20:28
    0
    Навіть, Лунін буде тільки кубковим воротарем то це й так буде чудово для початку.
    Ссылка
    seregka1991
    online
      seregka1991, 16.10.2020 20:11
    0
    Лунин лучше 100%
    Дело времени, удачи Андрей!
    Ссылка
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