Лунин попал в заявку Реала вместе с сыном Каньисареса

21-летний украинский голкипер Андрей Лунин вошел в заявку мадридского «Реала» на матч 6-го тура чемпионата Испании против «Кадиса».
Поединок «Реал» — «Кадис» состоится в субботу, 17-го октября, в 19:30 по киевскому времени.
Также в заявку на матч попали 28-летний бельгийский вратарь Тибо Куртуа и 18-летний голкипер Лукас Каньисарес.
Лукас Каньисарес — сын легендарного 50-летнего испанского вратаря Сантьяго Каньисареса, который выступал за «Сельту», «Реал» и «Валенсию». Лукас — воспитанник мадридского «Реала».
📋 ¡Estos son los 20 jugadores convocados para enfrentarnos al @Cadiz_CF!@CodereApuestas | #HalaMadrid pic.twitter.com/bt3by1szDg— Real Madrid C.F. (34🏆) (@realmadrid) October 16, 2020
Источник — ФК Реал Мадрид
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Дело времени, удачи Андрей!
Дело времени, удачи Андрей!
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