У Києві відбулось засідання експерт-клубу на тему жовтневих матчів збірної

в Києві в PMHUB Українська асоціація футболу та офіційний партнер національної збірної України Parimatch провели третє засідання Експерт-клубу Parimatch цього року.

Популярні футбольні експерти, гравці збірної України та функціонери порушили найактуальнішу тему жовтня в українському футболі — матчі синьо-жовтих проти команд Франції, Німеччини та Іспанії.

Участь у засіданні взяли віце-президент УАФ Юрій Запісоцький, представник Parimatch Вадим Місюра, гравці національної команди Андрій Пятов, Олександр Караваєв та Микола Шапаренко, лікар збірної Максим Бецко, головний тренер юнацької збірної України U-19 Володимир Єзерський та прес-аташе збірної України, модератор заходу Олександр Гливинський.

Присутні мали змогу подивитися знакові моменти товариського поєдинку збірної України проти команди Франції (1:7), а також матчів синьо-жовтих у Лізі націй проти Німеччини (1:2) та Іспанії (1:0). Після цього експерти висловили свої думки щодо цих ігор, а гравці збірної згадали, як саме готувалися до них та поділилися своїми враженнями від участі в матчах збірної.

Представник Parimatch Вадим Місюра зазначив: «Учергове хочу подякувати УАФ за підтримку таких проєктів, у межах яких ми можемо поділитися по гарячих слідах емоціями від зіграних матчів синьо-жоатих. Це вже наше дев'яте засідання Експерт-клубу. І, користуючись нагодою, хочу подякувати нашій збірній за такі яскравці емоції, які ми пережили після матчу з Іспанією. Іспанці не програвали 15 матчів поспіль, тому символічно, що першої поразки їм завдали українці, які порадували країну та вболівальників напередодні Дня захисника України. Це була феноменальна перемога. І ми, як партнери збірної та УАФ, будемо продовжувати підтримувати такі заходи, як сьогодні, створюючи комунікацію між футболістами та вболівальниками».

Віце-президент УАФ Юрій Запісоцький підкреслив важливість жовтневих матчів для нашої збірної та привітав уболівальників з перемогою: «Ми всім дякуємо за підтримку й вітаємо з таким результатом. Усім відомо, які кадрові проблеми завадили українцям зіграти в оптимальному складі. Але результат на табло, і ми маємо ще три пункти в скарбничці. Це звитяга, яка стане натхненням для українців у наступних матчах в Лізі націй. Ми отримали після цих трьох матчів великий досвід і тепер рухаємося далі».

Приємно, що не дивлячись на режим самоізоляції, до засідання Експерт-клубу в режимі онлайн приєднався голкіпер збірної України Андрій Пятов, який не брав участі в жовтневих матчах синьо-жовтих, але зазначив, що пишається грою команди та розповів про підтримку Георгія Бущана вже після першої гри, проти Франції, в якій дебютант збірної пропустив сім м'ячів: «Я спілкувався з Жорою і після Франції, і після гри з Німеччиною. Я завжди буду захищати голкіперів. Він показав свій рівень, перш за все у психологічному плані, за кілька днів після семи пропущенних голів, зумівши налаштуватися на Німеччину й Іспанію. Я йому аплодую стоячи. Він став опорою збірної, завдяки чому команда зуміла досягти такого результату. Ці матчі показали, що в нас є команда, є збірна. Нам лише не вистачає стабільності. Нам важко грати з топ-збірними першим номером, тому ми маємо брати організацією та індивідуальними якостями. Якраз Жора й проявив їх у матчах з Німеччиною та Іспанією».

На чому акцентував увагу команди Андрій Шевченко під час жовтневих матчів збірної, розповів захисник синьо-жовтих Олександр Караваєв: «У поразці від Франції були винні всі, навіть ті, хто перебував на трибунах. У нас одна команда, як у перемогах, так і у поразках. Після матчу з Іспанією Андрій Шевченко сказав, що ми гідно вийшли із ситуації, в якій опинилися після Франції. З Німеччиною і Іспанією ми вже зіграли по-іншому, виконали свій план на гру. Ми чекали на свій шанс і переграли Іспанію. Мали краще зіграти і з німцями, але трошки не вистачило. Можливо, іспанці вважали, що після перемоги в першій грі легко обіграють нас і в Києві, але після матчу на «Олімпійському», думаю, вони запам’ятають уже наші правильні прізвища».

Про свої емоції та враження від матчів збірної розповів також півзахисник команди Микола Шапаренко: «З Францією конкурувати було важко, це топ-збірна світу. Ми хотіли зіграти компактно, але клас є клас. Перед грою з Іспанією Андрій Шевченко заспокоював, підказував. Ще гралося легше, тому що поруч був досвідчений Сергій Сидорчук, який також підказував, підтримував. Вважаю, ми виконали план на гру, який нам надав Андрій Шевченко. Коли рахунок став 1:0, я зрозумів, що ми можемо виграти цей матч».

Екс-захисник збірної України, а нині тренер юнацької збірної України U-19 Володимир Єзерський зазначив, що, граючи проти таких топ-збірних, наша команда гарно підготується до фінальної частини Євро, а в матчах з Німеччиною і Іспанією вона підтвердила, що не випадково посіла перше місце у відбірній групі та обіграла Португалію. «Думаю, що найближчий резерв гідно замінив тих, хто не зміг зіграти в жовтні. Мабуть, у наступних матчах у Андрія Шевченка буде приємний головний біль щодо того, кому довірити місце у складі. Тренерський штаб гідно вийшов зі складної ситуації, в якій опинилася команда, після того, як вибули 14 футболістів. Думаю, що навіть у грі з Францією українці мали шанси зіграти краще, якби реалізували свої моменти, які були в першому таймі. А початок другого тайму довів, що з французами також можна грати», — зазначив Володимир Єзерський. У двох наступних матчах Шевченко відійшов від стилю, до якого ми звикли, і через вихід з оборони на контратаках зумів досягти гарного результату в матчі з іспанцями».

Відомо, що наша команда, перебуваючи у Франції, зіштовхнулася з додатковими проблемами, після того як позитивні тести на коронавірус отримали Юрій Паньків та Андрій Лунін, а також деякі представники персоналу національної збірної. Як вирішувалися ці проблеми, на засіданні Експерт-клубу розповів лікар збірної Максим Бецко: «Таку ситуацію можна було спрогнозувати, адже зараз багато футболістів по світу отримують позитивні тести. Виявилися, на жаль, такі результати й у двох гравців «Шахтаря», які є гравцями збірної. З Луніним і Паньківим довелося вже вирішувати на місці, у Франції. Потім вони мали негативні результати, але за медичним протоколом, навіть якщо тест був помилковим, ми маємо його вести так само, як позитивний. Але ми гідно вийшли з цієї ситуації, і це головне!»