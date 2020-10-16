ФОТО. Яркая осенняя фотосессия Влады Зинченко

Украинская телеведущая порадовала подписчиков новыми снимками

  • 16.10.2020 18:54
  • 462 просмотра
  • 4 комментария
ФОТО. Яркая осенняя фотосессия Влады Зинченко
© Instagram. Влада Зинченко

Известная украинская телеведущая Влада Зинченко, супруга 23-летнего украинского футболиста «Манчестер Сити» Александра Зинченко, продемонстрировала результаты новой осенней фотосессии.

В качестве локации для съемки был выбран сеновал.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Vlada Zinchenko (@v.lada_sedan)

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Источник — Instagram

(3 голоса)

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Комментарии
    stopor2016
    online
      stopor2016, 16.10.2020 19:09
    0
    Суповой набор советской эпохи.
    Ссылка
    R1d3r
    online
      R1d3r, 16.10.2020 19:04
    -3
    Александр Шевченко, 16.10.2020 19:00
    Кто это и за что оно получило целый пост в новостной ленте?
    Извини, надо было тебя запостить.
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 16.10.2020 19:00
    +1
    Кто это и за что оно получило целый пост в новостной ленте?
    Ссылка
    Predator
    online
      Predator, 16.10.2020 18:59
    0
    Зачем это бревно здесь раз на то пошло скиньте лучше фотосессию Даши Астафьевой
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 16.10.2020 19:00
    +1
    Кто это и за что оно получило целый пост в новостной ленте?
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 16.10.2020 19:09
    0
    Суповой набор советской эпохи.
    Ссылка
    Predator
    online
      Predator, 16.10.2020 18:59
    0
    Зачем это бревно здесь раз на то пошло скиньте лучше фотосессию Даши Астафьевой
    Ссылка
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