ФОТО. Яркая осенняя фотосессия Влады Зинченко

Известная украинская телеведущая Влада Зинченко, супруга 23-летнего украинского футболиста «Манчестер Сити» Александра Зинченко, продемонстрировала результаты новой осенней фотосессии.
В качестве локации для съемки был выбран сеновал.
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Источник — Instagram
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