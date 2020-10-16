Руслан БАБЕНКО: «Очень надеюсь, что чемпионат не остановят»

Игрок «Олимпика» опасается, что всех могут отправить на карантин

  • 16.10.2020 17:55
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Руслан БАБЕНКО: «Очень надеюсь, что чемпионат не остановят»
© ФК Олимпик Донецк

Футболист «Олимпика» Руслан Бабенко поделился ожиданиями от нынешнего чемпионата Украины.

«Сейчас я думаю лишь о том, чтобы чемпионат не остановили, и мы продолжили играть, ведь ходят слухи, что после выборов нас опять могут отправить на карантин. Очень надеюсь, что этого не случится. Поэтому конкретных целей не озвучу. Сконцентрирован на работе. Хочу, чтобы «Олимпик» выступил как можно успешнее и попал в еврокубки», — отметил Бабенко.

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Источник — ФК Олимпик Донецк

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