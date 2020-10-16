Луческу взял на матч с Рухом 23 игрока

«Динамо» отправилось во Львов на поединок 6-го тура УПЛ

  • 16.10.2020 16:25
  • 2575 просмотров
  • 17 комментариев
Луческу взял на матч с Рухом 23 игрока
© ФК Динамо Киев

Делегация киевского «Динамо» отправилась с загородной базы в Конча-Заспе в аэропорт «Борисполь», откуда самолетом в 17:15 возьмет курс на Львов, где проведет матч с местным «Рухом» в рамках 6-го тура УПЛ.

В пятницу, 16-го октября, в расписании динамовцев были утренняя тренировка, теоретическое занятие, обед и отдых. А после этого команда отправилась в аэропорт, воздушное путешествие динамовцев продлится чуть больше часа.

В список футболистов, которые отправились на выездную встречу, вошли 23 игрока. 20 из них тренерский штаб Мирчи Луческу включит в заявку на матч с «Рухом».

Вратари: Бойко, Бущан, Нещерет;

Защитники: Миколенко, Кендзера, Попов, Сирота, Забарный;

Полузащитники: Андриевский, Буяльский, Вербич, Дуэлунд, Караваев, де Пена, Сидорчук, Цитаишвили, Цыганков, Шапаренко, Шепелев, Гармаш, Леднев;

Нападающие: Родригес, Супряга.

Матч «Рух» — «Динамо» состоится в субботу, 17-го октября, во Львове на стадионе «Львов-Арена» и начнется в 17:00.

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Источник — ФК Динамо Киев

(11 голосов)

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Комментарии
    Макс Жёсткий
    online
      Макс Жёсткий, 16.10.2020 17:25
    0
    Ты уже скакал на чеченских чл..х
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 16.10.2020 17:21
    0
    Макс Жёсткий, 16.10.2020 17:19
    Не кто не виновен,просто мы хотим играть в Киеве вот и играем и Шахтёр и Олимпик , ,а вы за свет сначала заплатите за базу ,а то отберём
    Попригун, ти з окупації хер сунешся до нас, так що скачи далі на чеченських чл...енах
    Ссылка
    Макс Жёсткий
    online
      Макс Жёсткий, 16.10.2020 17:19
    -3
    APL, 16.10.2020 17:15
    По перше, хто винен що Олімпік грає в Києві а не в Донецьку, відповім, такі дятли як ти, ще один матч на виїзді мав відбутися з Минаєм, але ті зголосилися на прохання ДК перенести матч в Київ, так що твій пост не про що
    Не кто не виновен,просто мы хотим играть в Киеве вот и играем и Шахтёр и Олимпик , ,а вы за свет сначала заплатите за базу ,а то отберём
    Ссылка
    Penal
    online
      Penal, 16.10.2020 17:18
    -1
    Надо отдать должное Луческу - он умеет выжимать максимум из каждой игры, приучает игроков, что проходных матчей нет, особенно для сегодняшнего Динамо. Чувствуется новое отношение к команде. Главное здесь, чтобы влияние мусора от динамовских сердец и орущего стада на трибунах не мешало выздоровлению клуба ......
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    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 16.10.2020 17:17
    -2
    jekаfunny, 16.10.2020 17:13
    Можешь паВелке пожаловаться ... или это просто новая отмазка клуба всея мариуполя , почему его Рух пользует ?
    Смешной, если использовать слово "пользует" то вы артистка группового жанра. -23 напомнить?))
    А отмазки почему 5 матчей из 5 игралось на Олимпийском ты можешь придумывать сколько угодно
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    Andre066
    online
      Andre066, 16.10.2020 17:17
    0
    jekаfunny, 16.10.2020 17:13
    Можешь паВелке пожаловаться ... или это просто новая отмазка клуба всея мариуполя , почему его Рух пользует ?
    Мариуполь второй круг дома 10 подряд играть будет. Такой календарь уж точно не динамо виновато
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 16.10.2020 17:15
    +3
    mayakovskiy1, 16.10.2020 16:43
    Неужели? Всего-то 6-ой тур а цыганоболид ВПЕРВЫЕ едет на выезд. Интересно, а есть еще хоть 1 лига в мире, где один клуб играет 5 матчей дома подряд?
    По перше, хто винен що Олімпік грає в Києві а не в Донецьку, відповім, такі дятли як ти, ще один матч на виїзді мав відбутися з Минаєм, але ті зголосилися на прохання ДК перенести матч в Київ, так що твій пост не про що
    Ссылка
    Макс Жёсткий
    online
      Макс Жёсткий, 16.10.2020 17:14
    -8
    jekаfunny, 16.10.2020 17:13
    Можешь паВелке пожаловаться ... или это просто новая отмазка клуба всея мариуполя , почему его Рух пользует ?
    Жаловаться и сссаться только ты можешь голубой
    Ссылка
    Andre066
    online
      Andre066, 16.10.2020 17:13
    +3
    mayakovskiy1, 16.10.2020 16:43
    Неужели? Всего-то 6-ой тур а цыганоболид ВПЕРВЫЕ едет на выезд. Интересно, а есть еще хоть 1 лига в мире, где один клуб играет 5 матчей дома подряд?
    Умник,все равно 22 кругг 5 выезздов ничего придумывать не надо чемпионат с двух туров артист цирка ты наш
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 16.10.2020 17:13
    0
    mayakovskiy1, 16.10.2020 16:43
    Неужели? Всего-то 6-ой тур а цыганоболид ВПЕРВЫЕ едет на выезд. Интересно, а есть еще хоть 1 лига в мире, где один клуб играет 5 матчей дома подряд?
    Можешь паВелке пожаловаться ... или это просто новая отмазка клуба всея мариуполя , почему его Рух пользует ?
    Ссылка
    Макс Жёсткий
    online
      Макс Жёсткий, 16.10.2020 17:10
    -7
    Олег Тимофеюк, 16.10.2020 17:01
    Ну не зря же дерьнаму в очередной раз только уже с первых туров активно начали позорно тянуть на второе место по итогу сезона.
    Да ...для их и третье по окончанию сезона будет за большёй успех
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 16.10.2020 17:10
    -6
    mayakovskiy1, 16.10.2020 17:08
    Не хотели чтобы глорики Динамы огорчались. А то эти выезда неприятные))) Лучше 5 из 5 матчей на Олимпийском сыграть. Вот это подход.
    Так сказать «все равны».
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 16.10.2020 17:08
    -3
    Олег Тимофеюк, 16.10.2020 17:01
    Ну не зря же дерьнаму в очередной раз только уже с первых туров активно начали позорно тянуть на второе место по итогу сезона.
    Не хотели чтобы глорики Динамы огорчались. А то эти выезда неприятные))) Лучше 5 из 5 матчей на Олимпийском сыграть. Вот это подход.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 16.10.2020 17:01
    -7
    mayakovskiy1, 16.10.2020 16:43
    Неужели? Всего-то 6-ой тур а цыганоболид ВПЕРВЫЕ едет на выезд. Интересно, а есть еще хоть 1 лига в мире, где один клуб играет 5 матчей дома подряд?
    Ну не зря же дерьнаму в очередной раз только уже с первых туров активно начали позорно тянуть на второе место по итогу сезона.
    Ссылка
    con clusion
    online
      con clusion, 16.10.2020 16:59
    +1
    mayakovskiy1, 16.10.2020 16:43
    Неужели? Всего-то 6-ой тур а цыганоболид ВПЕРВЫЕ едет на выезд. Интересно, а есть еще хоть 1 лига в мире, где один клуб играет 5 матчей дома подряд?
    Ватикан.
    Ссылка
    con clusion
    online
      con clusion, 16.10.2020 16:52
    0
    17-го октября, во Львове на стадионе «Львов-Арена», в 17:00.
    1:7 !
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 16.10.2020 16:43
    -10
    Неужели? Всего-то 6-ой тур а цыганоболид ВПЕРВЫЕ едет на выезд. Интересно, а есть еще хоть 1 лига в мире, где один клуб играет 5 матчей дома подряд?
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 16.10.2020 17:15
    +3
    mayakovskiy1, 16.10.2020 16:43
    Неужели? Всего-то 6-ой тур а цыганоболид ВПЕРВЫЕ едет на выезд. Интересно, а есть еще хоть 1 лига в мире, где один клуб играет 5 матчей дома подряд?
    По перше, хто винен що Олімпік грає в Києві а не в Донецьку, відповім, такі дятли як ти, ще один матч на виїзді мав відбутися з Минаєм, але ті зголосилися на прохання ДК перенести матч в Київ, так що твій пост не про що
    Ссылка
    Andre066
    online
      Andre066, 16.10.2020 17:13
    +3
    mayakovskiy1, 16.10.2020 16:43
    Неужели? Всего-то 6-ой тур а цыганоболид ВПЕРВЫЕ едет на выезд. Интересно, а есть еще хоть 1 лига в мире, где один клуб играет 5 матчей дома подряд?
    Умник,все равно 22 кругг 5 выезздов ничего придумывать не надо чемпионат с двух туров артист цирка ты наш
    Ссылка
    con clusion
    online
      con clusion, 16.10.2020 16:59
    +1
    mayakovskiy1, 16.10.2020 16:43
    Неужели? Всего-то 6-ой тур а цыганоболид ВПЕРВЫЕ едет на выезд. Интересно, а есть еще хоть 1 лига в мире, где один клуб играет 5 матчей дома подряд?
    Ватикан.
    Ссылка
    Макс Жёсткий
    online
      Макс Жёсткий, 16.10.2020 17:25
    0
    Ты уже скакал на чеченских чл..х
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 16.10.2020 17:21
    0
    Макс Жёсткий, 16.10.2020 17:19
    Не кто не виновен,просто мы хотим играть в Киеве вот и играем и Шахтёр и Олимпик , ,а вы за свет сначала заплатите за базу ,а то отберём
    Попригун, ти з окупації хер сунешся до нас, так що скачи далі на чеченських чл...енах
    Ссылка
    Andre066
    online
      Andre066, 16.10.2020 17:17
    0
    jekаfunny, 16.10.2020 17:13
    Можешь паВелке пожаловаться ... или это просто новая отмазка клуба всея мариуполя , почему его Рух пользует ?
    Мариуполь второй круг дома 10 подряд играть будет. Такой календарь уж точно не динамо виновато
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 16.10.2020 17:13
    0
    mayakovskiy1, 16.10.2020 16:43
    Неужели? Всего-то 6-ой тур а цыганоболид ВПЕРВЫЕ едет на выезд. Интересно, а есть еще хоть 1 лига в мире, где один клуб играет 5 матчей дома подряд?
    Можешь паВелке пожаловаться ... или это просто новая отмазка клуба всея мариуполя , почему его Рух пользует ?
    Ссылка
    con clusion
    online
      con clusion, 16.10.2020 16:52
    0
    17-го октября, во Львове на стадионе «Львов-Арена», в 17:00.
    1:7 !
    Ссылка
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