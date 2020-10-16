Луческу взял на матч с Рухом 23 игрока

Делегация киевского «Динамо» отправилась с загородной базы в Конча-Заспе в аэропорт «Борисполь», откуда самолетом в 17:15 возьмет курс на Львов, где проведет матч с местным «Рухом» в рамках 6-го тура УПЛ.

В пятницу, 16-го октября, в расписании динамовцев были утренняя тренировка, теоретическое занятие, обед и отдых. А после этого команда отправилась в аэропорт, воздушное путешествие динамовцев продлится чуть больше часа.

В список футболистов, которые отправились на выездную встречу, вошли 23 игрока. 20 из них тренерский штаб Мирчи Луческу включит в заявку на матч с «Рухом».

Вратари: Бойко, Бущан, Нещерет;

Защитники: Миколенко, Кендзера, Попов, Сирота, Забарный;

Полузащитники: Андриевский, Буяльский, Вербич, Дуэлунд, Караваев, де Пена, Сидорчук, Цитаишвили, Цыганков, Шапаренко, Шепелев, Гармаш, Леднев;

Нападающие: Родригес, Супряга.

Матч «Рух» — «Динамо» состоится в субботу, 17-го октября, во Львове на стадионе «Львов-Арена» и начнется в 17:00.