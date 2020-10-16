Юрий МАКСИМОВ: «Кто будет живой — тот и сыграет»

Главный тренер «Ворсклы» Юрий Максимов, сдавший положительный тест на коронавирус, рассказал о ситуации в полтавской команде.
- Сейчас буду сдавать третий тест. Завтра (17-го октября — прим. ред.) скажут результат. Два предыдущих были позитивные.
- У вас есть какие-нибудь симптомы болезни?
- Ничего нет. Температуры нет, только кашель.
- На тренерской скамье вас сменит помощник?
- Не знаю. Два ассистента тоже подхватили болезнь. Сейчас команду тренирует Долганский. Кстати, человек семь из основного состава тоже заболели. Кто будет «живой» — тот и сыграет.
Поединок 6-го тура УПЛ «Олимпик» — «Ворскла» запланирован на воскресенье, 18-го октября.
Источник — Футбол 1/2/3
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.