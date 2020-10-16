Юрий МАКСИМОВ: «Кто будет живой — тот и сыграет»

Главный тренер «Ворсклы» Юрий Максимов, сдавший положительный тест на коронавирус, рассказал о ситуации в полтавской команде.

- Сейчас буду сдавать третий тест. Завтра (17-го октября — прим. ред.) скажут результат. Два предыдущих были позитивные.

- У вас есть какие-нибудь симптомы болезни?

- Ничего нет. Температуры нет, только кашель.

- На тренерской скамье вас сменит помощник?

- Не знаю. Два ассистента тоже подхватили болезнь. Сейчас команду тренирует Долганский. Кстати, человек семь из основного состава тоже заболели. Кто будет «живой» — тот и сыграет.

Поединок 6-го тура УПЛ «Олимпик» — «Ворскла» запланирован на воскресенье, 18-го октября.