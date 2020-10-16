Юрий МАКСИМОВ: «Кто будет живой — тот и сыграет»

Наставник «Ворсклы» рассказал о ситуации в полтавской команде

  • 16.10.2020 16:09
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Юрий МАКСИМОВ: «Кто будет живой — тот и сыграет»
© ФК Ворскла. Юрий Максимов

Главный тренер «Ворсклы» Юрий Максимов, сдавший положительный тест на коронавирус, рассказал о ситуации в полтавской команде.

- Сейчас буду сдавать третий тест. Завтра (17-го октября — прим. ред.) скажут результат. Два предыдущих были позитивные.

- У вас есть какие-нибудь симптомы болезни?
- Ничего нет. Температуры нет, только кашель.

- На тренерской скамье вас сменит помощник?
- Не знаю. Два ассистента тоже подхватили болезнь. Сейчас команду тренирует Долганский. Кстати, человек семь из основного состава тоже заболели. Кто будет «живой» — тот и сыграет.

Поединок 6-го тура УПЛ «Олимпик» — «Ворскла» запланирован на воскресенье, 18-го октября.

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Источник — Футбол 1/2/3

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