ФОТО. Зинченко похвастался голливудской улыбкой

Украинский игрок «Манчестер Сити» находится в прекрасном расположении духа

  • 16.10.2020 15:28
  • 1104 просмотра
  • 2 комментария
ФОТО. Зинченко похвастался голливудской улыбкой
© ФК Манчестер Сити. Александр Зинченко

23-летний украинский футболист «Манчестер Сити» Александр Зинченко похвастался своей «голливудской» улыбкой. Фотографию украинца «горожане» опубликовали отдельным постом в Instagram.

В текущем сезоне Зинченко еще не принимал участия в поединках «Манчестер Сити». В минувшем сентябре украинец получил мышечную травму и пропустил матчи национальной сборной.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

😃🇺🇦 #mancity

Публикация от Manchester City (@mancity)

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Источник — ФК Манчестер Сити

(5 голосов)

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Комментарии
    movkli
    online
      movkli, 16.10.2020 15:41
    +1
    Пора хвастаться выходом на поле!
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    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 16.10.2020 15:40
    -4
    зидан молодец, готовит его как и себя к эскорту как и все такие же представительницы, правда у них все же профессии разные
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    movkli
    online
      movkli, 16.10.2020 15:41
    +1
    Пора хвастаться выходом на поле!
    Ссылка
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