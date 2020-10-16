ФОТО. Зинченко похвастался голливудской улыбкой

23-летний украинский футболист «Манчестер Сити» Александр Зинченко похвастался своей «голливудской» улыбкой. Фотографию украинца «горожане» опубликовали отдельным постом в Instagram.
В текущем сезоне Зинченко еще не принимал участия в поединках «Манчестер Сити». В минувшем сентябре украинец получил мышечную травму и пропустил матчи национальной сборной.
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Источник — ФК Манчестер Сити
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