Панькив не сыграет с Ингульцом

«Александрия», несмотря на вспышку коронавируса, продолжает готовиться к ближайшему матчу чемпионата против «Ингульца».
Вратарь сборной Украины и капитан «Александрии» Юрий Панькив не сможет помочь «горожанам» в очередном календарном поединке чемпионата УПЛ с «Ингульцом».
От коронавирусной инфекции Панькиву удалось избавиться, однако некоторые другие проблемы со здоровьем остаются, и медицинский персонал «Александрии» принял решение, что ему еще рано возвращаться в строй.
Матч шестого тура УПЛ «Александрия» — «Ингулец» состоится 18-го октября.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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