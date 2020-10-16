Панькив не сыграет с Ингульцом

«Александрия», несмотря на вспышку коронавируса, продолжает готовиться к ближайшему матчу чемпионата против «Ингульца».

Вратарь сборной Украины и капитан «Александрии» Юрий Панькив не сможет помочь «горожанам» в очередном календарном поединке чемпионата УПЛ с «Ингульцом».

От коронавирусной инфекции Панькиву удалось избавиться, однако некоторые другие проблемы со здоровьем остаются, и медицинский персонал «Александрии» принял решение, что ему еще рано возвращаться в строй.

Матч шестого тура УПЛ «Александрия» — «Ингулец» состоится 18-го октября.