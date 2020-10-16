ФОТО. Роналду лечится от коронавируса в бассейне

Нападающий «Ювентуса» находится на самоизоляции

  • 16.10.2020 14:33
  • 1826 просмотров
  • 2 комментария
ФОТО. Роналду лечится от коронавируса в бассейне
© Instagram. Криштиану Роналду

35-летний форвард «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду находится на самоизоляции после положительного теста на коронавирусную болезнь COVID-19.

«Не позволяйте тому, что вы не можете сделать, мешать тому, что вы сделать можете», — написал Роналду в Instagram, поделившись фото на краю бассейна.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Não deixes aquilo que não podes fazer atrapalhar o que podes fazer”😉

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

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Источник — Instagram

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Комментарии
    Valera35
    online
      Valera35, 16.10.2020 15:12
    0
    Какая болезнь такое и лечение
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 16.10.2020 15:00
    0
    Машина.
    Пример.
    Ссылка
    Valera35
    online
      Valera35, 16.10.2020 15:12
    0
    Какая болезнь такое и лечение
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 16.10.2020 15:00
    0
    Машина.
    Пример.
    Ссылка
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