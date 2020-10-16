ФОТО. Роналду лечится от коронавируса в бассейне

35-летний форвард «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду находится на самоизоляции после положительного теста на коронавирусную болезнь COVID-19.
«Не позволяйте тому, что вы не можете сделать, мешать тому, что вы сделать можете», — написал Роналду в Instagram, поделившись фото на краю бассейна.
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Источник — Instagram
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