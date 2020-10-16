Виноваты австралийцы. Турнир WTA 125k в Лиможе отменен

Организаторы турнира «Limoges Open BLS» объявили об отмене соревнований.

Причиной стало то, что игрокам по приезду в Австралию в начале следующего сезона нужно будет пройти двухнедельный карантин, а это напрямую повлияет на состав участниц на турнире WTA 125k в Лиможе.

Таким образом, у женщин до конца сезона осталось всего два турнира: WTA Premier в Остраве (19-25 октября) и WTA International с Линце (9-16 ноября).

Напомним, соревнования во Франции должны были состояться с 14 по 20 декабря.