В составе ФК Львов зафиксировали два случая коронавируса

ФК «Львов» перед матчем 6-го тура УПЛ против «Шахтера» объявил о двух случаях коронавируса.
Перед возобновлением чемпионата команда прошла тестирование, в результате которого зафиксированы два случая заболевания среди игроков основы. Фамилии клуб не указывает.
«Львов» изолировал футболистов, а все остальные игроки отправились в Киев на матч чемпионата.
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Источник — ФК Львов
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