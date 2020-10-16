В составе ФК Львов зафиксировали два случая коронавируса

ФК «Львов» перед матчем 6-го тура УПЛ против «Шахтера» объявил о двух случаях коронавируса.

Перед возобновлением чемпионата команда прошла тестирование, в результате которого зафиксированы два случая заболевания среди игроков основы. Фамилии клуб не указывает.

«Львов» изолировал футболистов, а все остальные игроки отправились в Киев на матч чемпионата.