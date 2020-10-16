Луиш КАШТРУ: «Из первой команды у нас 13 игроков. Так подходим к УПЛ и ЛЧ»

Наставник рассказал о ситуации с коронавирусом и травмами в «Шахтере»

  • 16.10.2020 12:25
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Луиш КАШТРУ: «Из первой команды у нас 13 игроков. Так подходим к УПЛ и ЛЧ»
© twitter.com/fcshakhtar

Из-за травм и вспышки коронавируса «Шахтер» вынужден в усеченном составе готовиться к матчу против «Львова» в УПЛ 17-го октября и поединку с «Реалом» в Лиге чемпионов 21-го октября.

«Первое, что они должны сделать, – сдать отрицательный тест, чтобы вернуться. Находящиеся дома в разных кондициях: некоторые переносят болезнь без симптомов, некоторые – с симптомами, а некоторые, может быть, даже без симптомов, но у них есть какая-то проблема и они не могут делать что нужно. С нами ребята работают одним образом, остальные также получают средние нагрузки, а есть те, кто, к сожалению, сегодня не может тренироваться, потому что состояние здоровья не позволяет».

«Сейчас мы плывем на таком корабле. Из первой команды у нас 13 игроков, чтобы подходить к матчам чемпионата и Лиги чемпионов, несколько футболистов из дубля. Рассчитываем только на тех, кто находится с нами. На других смотрим, но на данный момент немного по-другому. Желаем им скорейшего выздоровления и надеемся, что они вернутся как можно быстрее, – тогда мы сможем их взять».

«Сейчас же команда разбита на несколько групп», - сказал Каштру.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

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