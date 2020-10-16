Александр КАРАВАЕВ: «Говорили Бущану - ты не один, виновата вся команда»

Игрок сборной Украины Александр Караваев рассказал о ситуации в команде после 1:7 от Франции, а также о матчах с Германией и Испанией.

- Александр, как себя чувствовал после матча с Францией Георгий Бущан? Вы его поддержали?

- Мы видели после поединка, который он был угрюмый, не хотел ни с кем разговаривать. Каждый игрок команды к нему подошел, его все поддерживали. И не только после матча, но и накануне игры с Германией. Каждый тренер индивидуально к нему подходил. Ему говорили: «Ты не один. Виновата вся команда, просто ты - на последнем рубеже». Виноваты даже те, кто сидели на трибунах. Мы - единое целое, когда побеждаем, и после поражений тоже.

- Как команда пережила поражение в Сен-Дени?

- Как сказал Шевченко в день игры с Испанией, нужно иметь очень сильную психологию, чтобы в таком маленьком промежутке времени собраться на такой важный поединок.

После Франции мы разобрали ошибки. Какова бы ни была игра, счет неприемлем. На игру против Германии Шевченко настраивал нас еще во Франции. Все зависит от нашего внимания, чтобы мы правильно поняли все, что нам тренерский штаб предложит. После матча Шевченко сказал, что мы услышали его требования и игроки команды - молодцы. Многие может не получаться с такими соперниками. Необычно видеть футбол, в который мы играли. Обычно раньше мы контролировали ход поединка, создавали много моментов, но бывают такие игры, когда соперник нас превосходит, и необходимо сыграть иначе. Против Германии и Испании сыграли дисциплинированно, сделали тактические перестройки и в нужный момент наказали соперника.

- Можно предположить, что испанцы недооценили Украины после победы у себя дома?

- Может, они думали, что приедут в Киев и легко возьмут три очка, как в Мадриде. Но нас это не интересовало. Мы обращали внимание на свою игру. Нам надо было сделать выводы после игры в Испании, действовать по-другому. Андрей Ярмоленко правильно подметил, он говорил, что если мы сыграем в Киеве так же, как в Испании, то шансов будет немного. Нужна была подстраховка друг друга.

У нас не было времени переживать поражения от Франции и Германии. Эти игры проходили в короткий промежуток времени, поэтому не было времени грустить. Мы сразу переключились на Испанию.

- Матчи с Испанией и Германией проходили со зрителями. Соскучились за болельщиками?

- Да, конечно. Мы чувствуем их поддержку всегда. Они добавляют уверенности и дают силы, когда их в конце игры не хватает. Так было и на этот раз.

- Как вы отреагировали, когда увидели, что испанская газета Marca сделала ошибки в фамилиях игроков сборной?

- Я этого даже к игре не знал, полностью сосредоточен на матче. Это больше смешит. Всегда чувствовалось, что европейские СМИ так относятся к украинским футболистам - то фамилия неправильно напишут, то еще что-то. На это даже не обращаешь внимания. Но я уверен, что после матча с Испанией они наши фамилии хорошо запомнят.