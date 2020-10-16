Николай ШАПАРЕНКО: «С Францией играть было трудно. Класс есть класс»

Хавбек рассказал о последних матчах сборной Украины

  • 16.10.2020 09:49
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Николай ШАПАРЕНКО: «С Францией играть было трудно. Класс есть класс»
© uaf.ua

Полузащитник «Динамо» Киев Николай Шапаренко рассказал о последних матчах сборной Украины против Франции (1:7), Германии (1:2) и Испании (1:0).

- Николай, вспомним первый из трех октябрьских матчей сборной. Что не получилось в игре с французами у нашей команды?

- С Францией конкурировать было трудно, это топ-сборная мира. Мы хотели сыграть компактно, но класс есть класс. В этой игре у нас мало что получилось, тем более, что пропустили довольно быстрый гол.

- Когда вы поняли, что победите Испанию?

- Почувствовал, когда мы забили мяч. Оставалось 15 минут, мы понимали, что все остается в наших руках и ногах. Дотерпели, выстояли.

Каждый работал на благо команды, не было такого, что я возьму мяч и буду бегать. Нет, каждый работал на максимуме. Эту победу мы посвящаем нашим болельщикам.

- С Испанией вы играли с первых минут. Волновались?

- Волнения с испанцами не было. Играл с Сидорчуком, он поддерживал, и было спокойнее, что рядом такой товарищ по команде. Шевченко подсказывал, поддерживал, это тоже очень помогло. Была конкретная установка главного тренера, я думаю, что с ней справился.

- Что помогло сборной после тяжелого удара от Франции хорошо подготовиться к Испании?

- Прежде всего благодаря словам главного тренера, которые он подобрал, чтобы мы могли жить дальше и не зацикливаться на проигрыше. Он всегда подбирает нужные слова для поддержки. Вчера проиграли - сегодня выиграли. Нужно жить сегодняшним днем, забывать прошлые заслуги и поражения.

- Шевченко лично с вами говорил?

- Конечно. Личные беседы тоже были. Он говорил со мной перед играми. Эти слова помогли.

- Кто из игроков-соперников вам понравился в этих трех матчах?

- Мы играли против трех топ-сборных, и у каждого игроки мирового уровня. Больше всего понравился Тони Кроос - это невероятный игрок. И еще Йозуа Киммих. Это два футболиста, которые мне очень понравились.

- Впереди у вас много важных матчей в клубе, потом снова поединки Лиги наций. Сил хватит?

- Силы для новых игр должны быть, не каждый день появляется возможность проявить себя на таком уровне.

- Семь месяцев на трибунах не было болельщиков, сейчас они частично вернулись. Этот факт помогал нашей команде?

- Без болельщиков слышно даже мух, летающих по стадиону. Болельщики постепенно возвращаются, и это, конечно, классно.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

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