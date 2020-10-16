Иван ФЕДЫК: «Игра Динамо очень изменилась с приходом Луческу»

Главный тренер львовского «Руха» Иван Федык поделился ожиданиями от матча 6-го тура украинской Премьер-лиги против киевского «Динамо».

«Мы пытаемся играть в свой футбол, но, конечно же, учитываем соперника и изучаем его, как он играет. Готовимся очень серьезно. Игра у них изменилась с приходом нового тренера Мирчи Луческу. И очень много молодых футболистов, которые показывают скоростной футбол. И опытных много. Поэтому будет очень тяжело выиграть», - сказал Федык.

Матч «Рух» – «Динамо» состоится в субботу, 17 октября. Начало в 17:00.