Луиш КАШТРУ: «Рассматриваем Львов как компетентную команду»

Главный тренер донецкого «Шахтера» Луиш Каштру в интервью Shakhtar TV поделился ожиданиями от матча 6-го тура украинской Премьер-лиги против «Львова».

«Ни один игрок не будет готов, если не будет четырех факторов. Он должен быть силен технически, тактически, физически и психологически. Если мы уберем один из этих факторов, игрок не сможет быть максимально эффективным. Поэтому наши главные переживания - чтобы игроки были в хороших кондициях не только в физическом плане, но также и ментальном. Потому что техника и тактика всегда присутствуют.

Мы никогда не знаем, что произойдет в следующем матче. На что мы должны реагировать, на что не должны реагировать. Мы знаем, что очень внезапно остались без десятерых игроков, не дай Бог можем потерять 3-4 или даже больше. Поэтому сейчас все неизвестное может происходить очень внезапно. Поэтому эти мысли приводят нас к тому, что мы рассматриваем «Львов» как компетентную команду, а не ту, которая находится на последнем месте в турнирной таблице. Как команду, которая будет бороться, чтобы подняться выше», - сказал Каштру.

Матч «Шахтер» – «Львов» состоится в субботу, 17 октября. Начало в 17:00.