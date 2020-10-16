Маркиньос СИПРИАНО: «Сейчас у Шахтера есть практически два состава»

Полузащитник донецкого «Шахтера» Маркиньос Сиприано в интервью Shakhtar TV поделился ожиданиями от матча 6-го тура украинской Премьер-лиги против «Львова».

«С каждым днем, слава Богу, возвращается в команду все больше и больше игроков. Мы начали работать вшестером, а сейчас у нас есть практически два состава. Наша команда готовится, мы сейчас сильны. Даже с небольшим количеством игроков у нас есть все качества для того, чтобы подойти к следующему матчу», - сказал Сиприано.

Матч «Шахтер» – «Львов» состоится в субботу, 17 октября. Начало в 17:00.