Маркиньос СИПРИАНО: «Сейчас у Шахтера есть практически два состава»

Хавбек «Шахтера» – о подготовке к предстоящему матчу

  • 16.10.2020 04:00
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Маркиньос СИПРИАНО: «Сейчас у Шахтера есть практически два состава»
© ФК Шахтер Донецк. Маркиньос Сиприано

Полузащитник донецкого «Шахтера» Маркиньос Сиприано в интервью Shakhtar TV поделился ожиданиями от матча 6-го тура украинской Премьер-лиги против «Львова».

«С каждым днем, слава Богу, возвращается в команду все больше и больше игроков. Мы начали работать вшестером, а сейчас у нас есть практически два состава. Наша команда готовится, мы сейчас сильны. Даже с небольшим количеством игроков у нас есть все качества для того, чтобы подойти к следующему матчу», - сказал Сиприано.

Матч «Шахтер» – «Львов» состоится в субботу, 17 октября. Начало в 17:00.

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Денис Шаховец, Sport.ua

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