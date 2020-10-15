ATP Кельн. Стали известны пары четвертьфинала

Александр Зверев, Роберто Баутиста Агут и Феликс Оже-Альяссим продолжают борьбу за трофей

  • 15.10.2020 23:40
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ATP Кельн. Стали известны пары четвертьфинала
© ATP. Феликс Оже-Альяссим

В четверг на хардовом турнире ATP-250 в Кельне были сыграны матчи 1/8 финала. 
 
ATP Кельн. Пары 1/4 финала
 
Верхняя часть сетки

 Александр Зверев [1] –  Ллойд Харрис [Q]
 Дэннис Новак  –  Алехандро Давидович-Фокина
 
Нижняя часть сетки
 
 Раду Албот –  Феликс Оже-Альяссим [3]
 Хуберт Хуркач [6] –  Роберто Баутиста-Агут [2]

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Источник — Sport.ua

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