ATP Кельн. Стали известны пары четвертьфинала

В четверг на хардовом турнире ATP-250 в Кельне были сыграны матчи 1/8 финала.
ATP Кельн. Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Александр Зверев [1] – Ллойд Харрис [Q]
Дэннис Новак – Алехандро Давидович-Фокина
Нижняя часть сетки
Раду Албот – Феликс Оже-Альяссим [3]
Хуберт Хуркач [6] – Роберто Баутиста-Агут [2]
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Источник — Sport.ua
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