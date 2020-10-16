ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 16 октября

В пятницу, 16 октября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события.
ФУТБОЛ
22:00. Ним - ПСЖ 7,88 - 5,67 - 1,37
14:00. Верес - Нива 1,61 - 3,96 - 4,45
15:00. Волынь - Металлист 1925 2,30 - 3,40 - 2,83
16:00. Оболонь - Николаев 2,54 - 3,45 - 2,42
18:00. Черноморец - Кремень 1,30 - 4,70 - 7,60
ТЕННИС
16:00. Зверев - Харрис 1,14 - 5,37
12:00. Норри - Рублев 5,51 - 1,16
13:30. Вавринка - Шаповалов 2,90 - 1,44
Виталий Петровский, Sport.ua
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