ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 16 октября

Важные события во всех видах спорта

  • 16.10.2020 09:30
  • 11022 просмотра
  • 2 комментария
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 16 октября
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В пятницу, 16 октября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события.

ФУТБОЛ

22:00. Ним - ПСЖ                                7,88 - 5,67 - 1,37

14:00. Верес - Нива                            1,61 - 3,96 - 4,45

15:00. Волынь - Металлист 1925     2,30 - 3,40 - 2,83

16:00. Оболонь - Николаев               2,54 - 3,45 - 2,42

18:00. Черноморец - Кремень          1,30 - 4,70 - 7,60

 

ТЕННИС

16:00. Зверев - Харрис                      1,14 - 5,37

12:00. Норри - Рублев                       5,51 - 1,16

13:30. Вавринка - Шаповалов          2,90 - 1,44

 

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Виталий Петровский, Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    stroganowkostya
      stroganowkostya, 16.10.2020 11:18
    0
    СEKС Знакoмcтвa: Бeсплaтно, Анoнимнo, без Шлюx и cодeржанoк, все фoтки рeальные. Здесь дают в попу и берут в рот, можешь убедиться сам ------ https://rb.gy/4gdgsw
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    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 15.10.2020 21:18
    -1
    Ніва - це по якому, спірт.юа?
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    stroganowkostya
      stroganowkostya, 16.10.2020 11:18
    0
    СEKС Знакoмcтвa: Бeсплaтно, Анoнимнo, без Шлюx и cодeржанoк, все фoтки рeальные. Здесь дают в попу и берут в рот, можешь убедиться сам ------ https://rb.gy/4gdgsw
    Ссылка
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