Тибо КУРТУА: «Месси талантливее, Роналду – это атлетизм»

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа ответил на вечный вопрос о том, кто сильнее – Лионель Месси или Криштиану Роналду:
«Я думаю, что они оба из иного мира. По моему мнению, Криштиану – это про атлетизм, силу, скоростные данные. У него есть голевое чутьё, умение правильно выбирать позицию.
К Месси это тоже относится. Он чуть более талантлив, умеет неожиданно обыграть, уйти от четверых защитников на двух квадратных метрах.
Но их нельзя сравнивать, и я не могу сказать, кто из них лучше. Горжусь, что играл против них. Конечно, они оба мне забивали».
Источник — Cadena Ser
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