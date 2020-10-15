Тибо КУРТУА: «Месси талантливее, Роналду – это атлетизм»

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа ответил на вечный вопрос о том, кто сильнее – Лионель Месси или Криштиану Роналду:

«Я думаю, что они оба из иного мира. По моему мнению, Криштиану – это про атлетизм, силу, скоростные данные. У него есть голевое чутьё, умение правильно выбирать позицию.

К Месси это тоже относится. Он чуть более талантлив, умеет неожиданно обыграть, уйти от четверых защитников на двух квадратных метрах.

Но их нельзя сравнивать, и я не могу сказать, кто из них лучше. Горжусь, что играл против них. Конечно, они оба мне забивали».