ФОТО. Луческу на стиле. Безупречная Нелли покорила Бухарест

Румынские спортивные СМИ в последние дни активно обсуждают супругу главного тренера киевского «Динамо» Мирчи Луческу Нелли.

На днях ее сфотографировали в Бухаресте, когда женщина совершала вояж по магазинам в сопровождении личного водителя семейства Луческу.

Нелли поразила всех своим безупречным внешним видом. На 76-летней женщине были тренч, джинсы и кроссовки. Подобное сочетание привычно для молодых девушек, но Нелли Луческу выглядела в модных вещах впечатляюще.

Отмечается, что одежда Нелли Луческу принадлежит к всемирно известным брендам. В частности, модель кроссовок от Chanel стоит в розницу не менее 1000 долларов за пару.

Напомним, Мирча и Нелли Луческу женаты уже более 50 лет. У них есть сын Рэзван, который ныне также является футбольным тренером и возглавляет саудовский «Аль-Хиляль».