Американский теннисист нарушил протокол турнира ATP и удрал из России

Сэм Куэрри решил отказаться от возможной госпитализации в Санкт-Петербурге

  • 15.10.2020 18:15
  • 1465 просмотров
  • 3 комментария
Американский теннисист нарушил протокол турнира ATP и удрал из России
© ATP. Сэм Куэрри

Американский теннисист Сэм Куэрри и его семья, которые сдали положительные тесты на коронавирус на турнире в Санкт-Петербурге, покинули Россию.
 
Отметим, что Куэрри с супругой и ребенком должны были оставаться в отеле на 2-недельном карантине, и ждать, когда медицинская служба посетит их для сдачи повторных тестов.
 
Сообщается, что американец принял решение покинуть Санкт-Петербург, когда спортсмену рассказали о возможной госпитализации в случае обнаружения симптомов болезни. По мнению самого Куэрри, у них были слабые симптомы, но их семья якобы не хотела отправляться в местное медучреждение и переживала за дальнейшую судьбу своего ребенка в больнице в чужой стране.
 
На данный момент неизвестно, куда отправился теннисист. В АТР сообщили, что ведется расследование по факту нарушения протокола безопасности. За такие действия Сэму Куэрри может грозить как внушительный штраф, так и продолжительная дисквалификация.

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Источник — Большой теннис Украины

(6 голосов)

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Комментарии
    funt003
    online
      funt003, 15.10.2020 18:33
    +2
    Свалил по быстрому, пока вакцину от ковида не укололи
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 15.10.2020 18:23
    +4
    Кверрі потрібно будо думати раніше, ще коли він приймав рішення про візит до Мордору.
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 15.10.2020 18:19
    0
    Чувак подумал что их на органы распилят)))
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 15.10.2020 18:23
    +4
    Кверрі потрібно будо думати раніше, ще коли він приймав рішення про візит до Мордору.
    Ссылка
    funt003
    online
      funt003, 15.10.2020 18:33
    +2
    Свалил по быстрому, пока вакцину от ковида не укололи
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 15.10.2020 18:19
    0
    Чувак подумал что их на органы распилят)))
    Ссылка
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