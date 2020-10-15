Американский теннисист нарушил протокол турнира ATP и удрал из России

Американский теннисист Сэм Куэрри и его семья, которые сдали положительные тесты на коронавирус на турнире в Санкт-Петербурге, покинули Россию.



Отметим, что Куэрри с супругой и ребенком должны были оставаться в отеле на 2-недельном карантине, и ждать, когда медицинская служба посетит их для сдачи повторных тестов.



Сообщается, что американец принял решение покинуть Санкт-Петербург, когда спортсмену рассказали о возможной госпитализации в случае обнаружения симптомов болезни. По мнению самого Куэрри, у них были слабые симптомы, но их семья якобы не хотела отправляться в местное медучреждение и переживала за дальнейшую судьбу своего ребенка в больнице в чужой стране.



На данный момент неизвестно, куда отправился теннисист. В АТР сообщили, что ведется расследование по факту нарушения протокола безопасности. За такие действия Сэму Куэрри может грозить как внушительный штраф, так и продолжительная дисквалификация.