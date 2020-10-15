Один из лидеров Милана пропустит дерби против Интера

Анте Ребич не успел восстановиться после травмы

  • 15.10.2020 17:46
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Один из лидеров Милана пропустит дерби против Интера
© twitter.com/acmilan

Форвард «Милана» Анте Ребич пропустит дерби против «Интера» в четвертом туре Серии А, которое состоится в субботу, 17 октября.

27-летний хорват вывихнул локоть в конце сентября. Медицинский штаб «Милана» посчитал, что Ребич не успевает восстановиться к матчу с «Интером».

При этом лидер «Милана» Златан Ибрагимович успел восстановиться после коронавирусом, и сможет выйти на матч против «Интера» с первых минут.

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Источник — Sport Mediaset

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