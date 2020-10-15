Один из лидеров Милана пропустит дерби против Интера

Форвард «Милана» Анте Ребич пропустит дерби против «Интера» в четвертом туре Серии А, которое состоится в субботу, 17 октября.

27-летний хорват вывихнул локоть в конце сентября. Медицинский штаб «Милана» посчитал, что Ребич не успевает восстановиться к матчу с «Интером».

При этом лидер «Милана» Златан Ибрагимович успел восстановиться после коронавирусом, и сможет выйти на матч против «Интера» с первых минут.