ВИДЕО. Шедевр! Дуглас Коста забил невероятный гол рабоной с углового

Хавбек мюнхенской «Баварии» показал мастер-класс на тренировке

  • 15.10.2020 17:33
  • 5078 просмотров
  • 2 комментария
ВИДЕО. Шедевр! Дуглас Коста забил невероятный гол рабоной с углового
© Instagram

Хавбек мюнхенской «Баварии» Дуглас Коста отметился феноменальным ударом на тренировке команды.

Экс-футболист донецкого «Шахтера» забил гол-шедевр ударом рабоной от углового флажка!

ВИДЕО. Дуглас Коста забил невероятный гол рабоной с углового.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rabona Olimpico 😳 @douglascosta @fcbayern

Публикация от 433 (@433)

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Источник — Instagram

(8 голосов)

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Комментарии
    ManUtd
    online
      ManUtd, 15.10.2020 18:23
    -2
    Юрий Тютюшев, 15.10.2020 17:38
    Я вас умаляю гол забил))) в пустые ворота на тренировке)))
    Издалека заметно человека, который никогда не выполнял удар рабоной
    Ссылка
    Юрий Тютюшев
    online
      Юрий Тютюшев, 15.10.2020 17:38
    -4
    Я вас умаляю гол забил))) в пустые ворота на тренировке)))
    Ссылка
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