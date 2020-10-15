ВИДЕО. Шедевр! Дуглас Коста забил невероятный гол рабоной с углового

Хавбек мюнхенской «Баварии» Дуглас Коста отметился феноменальным ударом на тренировке команды.
Экс-футболист донецкого «Шахтера» забил гол-шедевр ударом рабоной от углового флажка!
ВИДЕО. Дуглас Коста забил невероятный гол рабоной с углового.
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