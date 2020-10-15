Олег СМАЛИЙЧУК: «Всегда болею против Львова и Руха»

Совладелец «Карпат» Олег Смалийчук признался, что болеет против других львовских клубов – «Руха» и ФК «Львов»:

«Во Львове было дерби, я на него не пошел, потому что в футбольных правилах нет такого, что могут проиграть обе команды.

Я всегда болею против «Руха» и «Львова» и не буду никогда этого скрывать. Война и конкуренция должна быть честной и я хочу так конкурировать».