Руслан БАБЕНКО: «Олимпику во многом повезло»

«Олимпик» успешно начал новый сезон УПЛ: команда набрала 9 очков в 5 турах и делит 4-6-е места в турнирной таблице. Полузащитник команды Руслан Бабенко считает, что без везения здесь не обошлось:

«Во многом нам повезло. Некоторые забитые нами голы – стечение обстоятельств и мастерство отдельных футболистов: то после рикошета, то Шахаб придумает гол из ничего. Если вспоминать игру с «Александрией», то нельзя забывать, что соперник подошел к матчу с нами, потеряв чуть ли не весь основной состав.

Но я ни в коем случае не хочу приуменьшить заслуги в этом нашего тренерского штаба. Мы улучшили перестроения в «низкой обороне» – очень важный компонент. Еще Климовский уделяет внимание мелким деталям в игре соперников, указывает нам на ошибки у противника, подсказывает, что можно использовать на теоретических занятиях».