Челси проявляет интерес к Дибале

Лондонский клуб хочет подписать звездного форварда «Ювентуса»

  • 15.10.2020 16:18
  • 269 просмотров
  • 1 комментарий
Челси проявляет интерес к Дибале
© ФК Ювентус. Пауло Дибала

«Челси» проявляет интерес к форварду «Ювентуса» Пауло Дибале. Сейчас аргентинец ведет переговоры с «Ювентусом» по поводу продления контракта. Пока что стороны не могут достигнуть соглашения.

За ситуацией следит «Челси». Лондонский клуб начнет предпринимать активные действия, если Дибала так и не договорится по новому контракту со своим нынешним клубом.

В нынешнем сезоне Дибала еще не провел ни одного матча в составе «Ювентуса».

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Источник — Tuttomercatoweb.com

(1 голос)

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Комментарии
    bzzzzz
    online
      bzzzzz, 15.10.2020 16:47
    -1
    у них и так в нападении игроков перебор, зачем они их скупают. Пусть для начала с игрой определятся, а то сначало скупают всех подряд, а потом думают что с ними делать...
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