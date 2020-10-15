Челси проявляет интерес к Дибале

«Челси» проявляет интерес к форварду «Ювентуса» Пауло Дибале. Сейчас аргентинец ведет переговоры с «Ювентусом» по поводу продления контракта. Пока что стороны не могут достигнуть соглашения.
За ситуацией следит «Челси». Лондонский клуб начнет предпринимать активные действия, если Дибала так и не договорится по новому контракту со своим нынешним клубом.
В нынешнем сезоне Дибала еще не провел ни одного матча в составе «Ювентуса».
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Источник — Tuttomercatoweb.com
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