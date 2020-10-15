Лига Чемпионов и Лига Европы теперь в 4К благодаря партнерству конкурентов

Компания Volia, лидер рынка телекоммуникаций, и MEGOGO заявили об эксклюзивном партнерстве

  • 15.10.2020 14:18
  • 708 просмотров
  • 3 комментария
Лига Чемпионов и Лига Европы теперь в 4К благодаря партнерству конкурентов

В 2018 году Volia создала эксклюзивный продукт «Volia Football +» для своих клиентов. Теперь «Volia Football +» - услуга интерактивного телевидения, включающая до 12 pop-up каналов с прямой трансляцией матчей, также будет доступна для клиентов MEGOGO.

Важно, что зрители MEGOGO и Volia единственные в Украине смогут увидеть трансляцию некоторых событий в формате 4К.

Также, пользователи смогут увидеть не только прямые трансляции событий, но и матчи, которые уже состоялись, благодаря функции «телеархива».

Самые популярные матчи будут сопровождаться комментариями украинских спортивных ведущих, известных обозревателей, в прямом эфире.

«Конкуренция высокого уровня – это когда ради удовлетворения потребностей клиентов и развития целого сегмента можно и нужно становиться партнерами. Гордимся результатами – качественный спортивный контент, лучший, из того, что может предложить рынок сегодня. Мы рады совместному проекту, так как благодаря коллаборации с MEGOGO, использованию технической базы и ресурсов производства партнера, позволит создавать продукт в HD, и даже в UHD (4K), с привлечением лучших комментаторов на украинском языке», - прокомментировала событие Сандра Крауиня, маркетинг директор Volia.

«Несколько лет тому назад MEGOGO начал развивать спортивное направление. Наша цель – предоставить нашим пользователям полный и самодостаточный спортивный продукт. Мы начали с топовых европейских лиг и услышали очень теплые отзывы от пользователей. Поэтому мы продолжаем и уже в этом году мы вошли в стратегическое партнерство с компаниями К2 Promotion Ukraine и Top Rank. И теперь, благодаря партнерству с компанией Volia, пользователям MEGOGO доступны и долгожданные события Лиги Чемпионов и Лиги Европы», – комментирует Иван Шестаков, директор стратегического развития MEGOGO.

Первая игра группового этапа Лиги Чемпионов, которую можно будет посмотреть на MEGOGO и Volia, состоится уже 20 октября. Названия и составы команд, которые выйдут на поле, станут известны позже. Анонсы событий будут появляться в разделе «Спорт» на MEGOGO и на официальных страницах Volia в фейсбуке.

Спортивный контент будет доступен подписчикам пакетов «ТВ и Кино: Оптимальная» и «ТВ и Кино: Максимальная», а также в пакетах интерактивного, мобильного и Smart телевидения от Volia.

О компании Volia:

Volia является ведущим общенациональным украинским телекоммуникационным провайдером, который предоставляет современные телекоммуникационные услуги: аналоговое, цифровое, HD- и интерактивное телевидение, высокоскоростной доступ в Интернет, а также услуги одного из крупнейших в Украине дата-центров.
Компания предлагает до 200 телеканалов от украинских и лучших международных телекомпаний, онлайн-кинотеатры и библиотеки контента от лучших мировых студий, соблюдая все международные нормы в области авторских и смежных прав.

О медиасервисе MEGOGO

MEGOGO — один из крупнейших в Восточной Европе медиасервисов для просмотра видео, ТВ и прослушивания аудио. Ежемесячная аудитория — 55 млн уникальных пользователей. Каталог ресурса — более 100 тыс. часов контента. Медиасервис сотрудничает с известными студиями: FOX, BBC, Sony, Walt Disney, Universal, Warner Brothers, Paramount Pictures и другими.

MEGOGO доступен на телевизорах с функцией Smart TV, медиаплеерах, приставках Apple TV, Android TV, игровых консолях, смартфонах и планшетах на базе iOS и Android, а также на компьютерах.

MEGOGO — это провайдер развлечений, у которого всегда есть чем занять своего пользователя.

*с 2018 года Volia является официальным партнером УЕФА и имеет право на трансляцию матчей Лиги Чемпионов и Лиги Европы.

*Трансляция событий в формате 4К возможна на устройствах, которые поддерживают 4К.

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Виталий Петровский, Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Oles Khorungiy
      Oles Khorungiy, 15.10.2020 14:49
    0
    гуд) теперь понял зачем за подписку плачу)
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    Ukraine
    online
      Ukraine, 15.10.2020 14:45
    -1
    В залежності який бітокйд буде.
    До 4 мегабіт в сек може бути лостатньо. Ідеально 8 мегабіт
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    lgpaladin
      lgpaladin, 15.10.2020 14:38
    +2
    какая скорость интернета нужна для 4K ?
    Ссылка
    lgpaladin
      lgpaladin, 15.10.2020 14:38
    +2
    какая скорость интернета нужна для 4K ?
    Ссылка
    Oles Khorungiy
      Oles Khorungiy, 15.10.2020 14:49
    0
    гуд) теперь понял зачем за подписку плачу)
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