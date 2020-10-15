Камавинга повторил 110-летний рекорд сборной Франции

17-летний полузащитник Эдуардо Камавинга провел свой третий матч в составе сборной Франции. Футболист вышел на замену в игре Лиги наций против Хорватии (2:1).

Как отмечает Opta, Камавинга стал первым за 110 лет французом, сыгравшим три матча за сборную до достижения 18-летия. Первым был Даниэль Мерсье еще в 1910 году.

Напомним, что в матче с Украиной Камавинга стал самым молодым автором гола за 106 лет.