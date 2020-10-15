ЭДМАР: «Говорил с Марлосом перед тем, как он принял гражданство Украины»

Бывший хавбек харьковского «Металлиста» и национальной сборной Украины Эдмар рассказал, что говорил с Марлосом перед тем, как он принял украинское гражданство.
«Я говорил с Марлосом перед тем, как он принял гражданство Украины. Посоветовал ему быть собой. Я сказал ему: ты хороший парень, а не пижон.
Я знаю о его отношении к Украине. Его уважают ребята. Он любит Украину, у него здесь родились дети.
С Мораесом я не разговаривал о гражданстве. Честно, я даже и не знал», - сказал Эдмар.
Ранее Эдмар похвастался своей коллекцией футболок.
Источник — #FootballHub
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