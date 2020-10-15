ВІДЕО. LIVE-трансляція футбольного експерт-клубу

Сьогодні, 15 жовтня у PMHUB (м. Київ, вул. Іоанна Павла ІІ, 3) відбудеться засідання Експерт-клубу Parimatch (початок — о 10.00). Захід, мета якого — висвітлення найцікавіших тем українського футболу, знову збере разом відомих футбольних експертів та функціонерів. Цього разу — щоб обговорити жовтневі матчі збірної України з трьома чемпіонами світу.

Ще ніколи національна збірна України не грала стільки матчів поспіль із грандами! Чемпіони світу Франція (2018), Німеччина (2014), Іспанія (2010) — це завжди гідні опоненти, поєдинки з якими — справжнє випробування на міцність.

Проте пандемія COVID-19 вносить свої корективи й у футбольний процес. На жаль, до матчів із найсильнішими збірна України підійшла в ослабленому складі. Через позитивні результати тестування на COVID-19 до головної команди країни не змогла приєднатися значна частина основи. Як наслідок — розгромна поразка у Франції.

10 жовтня синьо-жовті збирають усю свою волю в кулак і гідно протистоять німцям! І хоча збірна Німеччини здобула перемогу, рахунок 1:2 в поточній ситуації є свідченням бойової готовності наших гравців.

А вже 13 жовтня збірна України у чудовому стилі перемогла збірну Іспанії — 1:0. Матч-реванш удався!

15 жовтня о 10.00 відбудеться обговорення трьох жовтневих поєдинків у межах традиційного Експерт-клубу Parimatch. Упевнені, діалог вийде насиченим та цікавим.

Модератор заходу — прес-аташе національної збірної України Олександр Гливинський.

Пряма трансляція — на YouTube-каналі УАФ.