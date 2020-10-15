Панькив вернулся в расположение Александрии

Украинский вратарь готовится к матчу с «Ингульцом»

  • 15.10.2020 04:38
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Панькив вернулся в расположение Александрии
© ФК Александрия. Юрий Панькив

Директор «Александрии» Дмитрий Китаев рассказал, какая обстановка в команде после октябрьской вспышки коронавируса.

«Главная сложность в том, что заразившиеся игроки сейчас находятся на самоизоляции по месту жительства, и поэтому вынуждены повторные тесты сдавать не в Александрии. Думаю, что к вечеру 15 октября уже можно будет точно сказать, как изменилась ситуация у тех футболистов, у которых были положительные результаты. Хотя уже сейчас можно предположить, что в ближайшем календарном поединке с «Ингульцом» придется задействовать как игроков главной команды, так и молодежного состава. Достаточно сказать, что на сегодняшней тренировке занимались лишь четверо футболистов основы.

Вернулся из расположения сборной Украины вратарь Юрий Панькив, который, надеюсь, поможет нам в дерби. Также рассчитываем на арендованного у донецкого «Шахтера» центрального защитника Валерия Бондаренко, который в последнее время выступал в Португалии», — рассказал Китаев.

Поединок шестого тура УПЛ «Александрия» — «Ингулец» состоится 18-го октября.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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