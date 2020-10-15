Мирон МАРКЕВИЧ: «Все будет зависеть от сборной Украины»

Специалист рассказал о перспективах «сине-желтых» в элите Лиги наций

  • 15.10.2020 02:51
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Мирон МАРКЕВИЧ: «Все будет зависеть от сборной Украины»
© УАФ. Мирон Маркевич

Глава Комитета сборных команд УАФ Мирон Маркевич поделился мнением о перспективах сборной Украины в Лиге наций.

«Как я расцениваю шансы сборной Украины удержаться в элитной группе Лиги наций? Определенный запас прочности перед ноябрьскими матчами с Германией и Швейцарией имеется, однако я бы не советовал нашим ребятам заниматься анализом раскладов на финишной прямой. Все будет зависеть, в первую очередь, от них самих. Если будут действовать с такой же запредельной самоотдачей, желанием продемонстрировать свои лучшие качества, как вчера с испанцами, то все будет в порядке», — отметил Маркевич.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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