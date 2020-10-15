Вячеслав ШЕВЧУК: «У меня воспаление легких с высокой температурой»

41-летний экс-игрок «Шахтера» и сборной Украины Вячеслав Шевчук рассказал о своей болезни.

«На протяжении трех дней было сложно, была высокая температура. Сделал КТ, показала двухстороннюю пневмонию. Тест был негативный, но, как я говорил в «Великом футболе», есть все предпосылки, что это коронавирус. Думаю, что это подтвердится. Сейчас пью большое количество антибиотиков, чтобы убить инфекцию. Тест повторный и КТ сделаю через неделю. Пока же у меня пневмония и воспаление легких с высокой температурой на протяжении трех дней. Сейчас чувствую себя более-менее хорошо. Лечусь пока дома. Для игроков «Шахтера» сейчас плохой период. И психологическое состояние, и физическое в чемпионате не очень удачное. А тут еще и COVID, который и меня зацепил. Видно, сработала «шахтерская» ДНК», — отметил Шевчук.